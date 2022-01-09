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Dünya

Yeni keşfedilen bir tropik ağaç türüne Leonardo Di Caprio'nun adı verildi

Oscar ödüllü Di Caprio aynı zamanda bir çevre aktivisti

09 Ocak 2022 16:39

Bilim insanları yeni keşfettikleri bir tropik ağaç türüne Oscar ödüllü oyuncu ve çevre aktivisti Leonardo Di Caprio'nun adını verdi.

CNN'de yer alan habere göre, Londra'nın Kraliyet Botanik Bahçeleri ve Ulusal Kamerun Herbarium'dan bilim insanları, yeni keşfettikleri bir tropik ağaç türüne Leonardo Di Caprio'nun adını verdi.

"Uvariopsis dicaprio" isimli ağaç, Kamerun'daki Ebo Ormanları'ndan geliyor.

Ebo Ormanları, Yabassi Key Bioçeşitlilik Bölgesi'nin yarısından fazlasını oluşturuyor. DiCaprio, geçen yıllarda bu bölgede ruhsat çalışmalarının oluşturduğu tehdide karşı çağrıda bulunmuştu.

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