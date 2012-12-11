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Yaşam

Yeni kertenkeleye yeni isim: Obamadon

Arkeologlar, ABD’nin Kanada ile sınırı bulunan Montana eyaletinin kurak topraklarında bulduklarını dinozorlar döneminden kalma kertenkeleye Obamadon adını verdi

11 Aralık 2012 13:59

ABD’li bilim insanları, Başkan Barack Obama’dan esinlenerek yeni keşfedilen bir antik kertenkele türüne ‘Obamadon’ adını verdi. Obama’nın adı böylece üçüncü kez bir canlı türüne verilerek bilim kayıtlarına geçti.

Arkeologlar, ABD’nin Kanada ile sınırı bulunan Montana eyaletinin kurak topraklarında bulduklarını dinozorlar döneminden kalma kertenkeleye Obamadon adını verdi. Antik kertenkelenin boyu 30 cm’i bulmuyor. Yırtıcı canlının özelliği, her dişinde üç çıkıntı bulunması ve uzun bir çeneye sahip olması.

ABD’nin Yale ve Harvard Üniversitesi’nden araştırmacıların keşfettiği Obamadon, nam-ı diğer Obamadon gracilis, 65 milyon yıl önce yaşadı. Araştırmacılar, dinozorların sayılarının azalmaya başladığı dönemde kertenkele ve yılanların sayılarının ne çizgide seyrettiğini tespit etmek için kazılar yaparken yeni kertenkele türünü keşfetti.

 

'Bu adı vermek biraz acımasızca'

 

Adının Obamadon konması ise arkeologlar arasında yapılan seçimle belirlendi. NBC News’a konuşan Yale araştırmacısı Nicholas Longrich, “Açıkçası oylamanın biraz alay edermiş gibi olduğunu belirtmem lazım... Nesli tükenmiş bir canlıya bu adı vermek biraz acımasızca” dedi.

Longrich, on milyonlarca önce yaşamış canlıya Obamadon adını vermenin aynı zamanda “biraz eğlenceli” olduğunu söyledi.

Obama adı, önceden bir balığa (Ethiostoma obama) ve yosuna (Caloplaca obamae) verildi. Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden galip ayrılan Obama, zaferin de verdiği etkiyle olacak, ücüncü kez bir canlıyla beraber bilim kayıtlarına geçti.

Peki araştırmanın sonuçları ne diyor? Bilim insanları, ekosistemin yok olmasıyla otçul dinozorların beslendiği bitkiler ortadan kalktığı için dev canlıların ölümden kaçamadığını, ancak kertenkelelerin böcek yiyerek biraz daha hayatta kalabildiğini belirtti. (ntvmsnbc)

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