YENİ KARAKÖY İSKELESİNİN GÜNDÜZ ÇEKİLEN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

22 Kasım 2008 yılında batan Karaköy İskelesi yerine Tuzla Tersanesi\'nde yapılan akıllı yüzer iskele, Karaköy\'deki yerine yerleştirildi. Yapılacak montaj işleminin ardından iskele 29 Mayıs\'ta kullanıma açılacak. Yeni iskele gündüz havadan görüntülendi.



Görüntü dökümü:

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GÜNDÜZ ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

-İskelenin havadan görüntüleri

////////// GECE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-İskelenin Haliç Tersanesi\'nden çıkışı

-Atatürk Köprüsü\'nden geçiş

-Galata Köprüsünden Geçiş

-İskelenin Karaköy İskelesi\'ne yaklaştırılması

-Karada ve iskele üzerinde ki çalışmalar

-Römorkör\'ün iskeleyi itmesi

-DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Genel ve detay görüntüler



24.05.2018 - 05.29 Haber Kodu : 180524008

