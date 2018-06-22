Yeni Karaköy İskelesi'nde seferler başladı

Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan yüzen iskelede ilk seferler bu sabah 06.20 itibariyle başladı.



Karaköy'de bulunan ve 22 Kasım 2008 tarihinde yaşanan aşırı lodos nedeniyle su alarak batan Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan yüzer iskelede ilk seferler bu sabah 06.20 itibariyle başladı.

2 bin 236 metrekare alan kapsayan ve deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskelenin, 81 metre boyu, 27.6 metre eni, 3.5 metre yüksekliği bulunuyor. Ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre olan iskele yaklaşık 2 bin ton ağırlığında. İskele, sancak ve deniz tarafındaki alınlık tarafından aynı anda 3 vapur yanaşarak yolcu indirip, bindirebiliyor.