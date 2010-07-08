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Yeni kankalar aynı evi paylaşacak

Çeşme'deki evini kapatıp Bodrum'da bir yazlık kiralayan Demet Akalın, yazlığını Hande Yener'le paylaşacak

08 Temmuz 2010 03:00

T24- Çeşme'deki evini kapatıp Bodrum'da bir yazlık kiralayan Demet Akalın, yazlığını zaman zaman, 'Kız kardeşim' dediği Hande Yener'le paylaşacak



Geçtiğimiz yazı birbirlerine laf atarak geçiren Demet Akalın ve Hande Yener'in bu yaz aralarından su sızmıyor. İkili sa mimiyeti o kadar ilerletti ki, işi ev arkadaşı olmaya kadar vardırdı! Eşi Önder Bekensir'le yaşamını, 'Evlilik Hayatı' adlı programda gözler önüne seren Demet Akalın, bu yaz, Çeşme'deki yazlığını kapatıp Bodrum'da tatil yapmayı tercih etti. Türkbükü'nde aylığı 4 bin TL'ye bir yazlık kiralayan Demet Akalın-Önder Bekensir çifti, önümüzdeki günlerde evlerinde Hande Yener'i ağırlayacaklar.

ÜST KATI ALDI

Birbirlerine 'kız kardeşim' diye hitap eden Akalın ve Yener, Bodrum'da konserleri denk düştükçe aynı evde kalacaklar. Yener, twitter'daki sayfasında; "Kardeşim Demet Bodrum'da ev kiraladı, ben de üst katında kalacağım" diyerek kararlarını açıkladı

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