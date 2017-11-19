Yeni Kaledonya'da deprem

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Kasım (DHA) - Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu\'na bağlı Yeni Kaledonya adası yakınlarında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi\'nin verilerine göre Fransız hükümetine bağlı Yeni Kaledonya bölgesinin yaklaşık 75 kilometre doğusunda bir deprem meydana geldi. Elde edilen verilere göre sabah erken saatlerde gerçekleşen depremin 6.3 büyüklüğünde ve 25 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Depremin bölgedeki etkileri hakkında bir bilgi verilmedi.

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