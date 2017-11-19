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Dünya

Yeni Kaledonya'da deprem

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Kasım (DHA) - Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu'na bağlı Yeni Kaledonya adası yakınlarında 6

19 Kasım 2017 17:23

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Kasım (DHA) - Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu\'na bağlı Yeni Kaledonya adası yakınlarında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi\'nin verilerine göre Fransız hükümetine bağlı Yeni Kaledonya bölgesinin yaklaşık 75 kilometre doğusunda bir deprem meydana geldi. Elde edilen verilere göre sabah erken saatlerde gerçekleşen depremin 6.3 büyüklüğünde ve 25 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Depremin bölgedeki etkileri hakkında bir bilgi verilmedi.
(Fotoğraflı)

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