Yeni Kaledonya, Fransa'dan bağımsızlık için üçüncü defa referanduma gidecek

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya, Fransa’dan bağımsızlık için üçüncü ve son defa referanduma gidiyor.

Fransa’ya bağlı özerk Yeni Kaledoya’da bağımsızlık yanlısı ve karşıtı gruplar, 12 Aralık 2021’de gerçekleşecek son referandum için kampanyaları başlattı.

İlk iki referandumda “hayır” oyu çıkmıştı.

Ülkenin bağımsızlığını savunan Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS), ‘‘Evet’’ kampanyasını Yeni Kaledonya’nın başkenti Noumea'dan başlattı. Fransa’dan ayrılığa karşı çıkan ve "Hayırların Sesi" adı altında birleşen bağımsızlık karşıtı gruplar ise kampanyayı Güney eyaletinin Bourail kentinden başlattı.

Resmi dili Fransızca olan Ada'da, bağımsızlığı en fazla yerli halk Kanaklar savunuyor.

Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa’dan her yıl 1,3 milyar Euro mali destek alıyor.