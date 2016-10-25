Yeni kafe konsepti: Yediğin içtiğin kadar değil oturduğun kadar öde

İngiltere'nin Manchester kentinde, bir kafe müşterilerine yiyecek ve içeceği bedava sunuyor. Müşteriler, kafede oturdukları süre kadar para ödüyor.

Ziferblat adlı kafeye girişte, otellerdeki gibi kayıt yaptırılıyor. Daha sonra müşteriler, kafede istedikleri kadar oturup internete bağlanabiliyor. İstedikleri kadar yiyip, içebiliyorlar.

Hesap, kafede kalınan dakika başına ödeniyor. Dakika ücreti ise 22 kuruş.

Kafenin sahibi Colin Shenton, "Ziferblat'ta geçirdiğiniz zaman dışında her şey bedava. Müşteriler buraya gelip insani ölçülerde istediği kadar yiyip, içebilir" dedi.

Shenton, şimdiye kadar en az hesabı tuvalete gitmek için kafede üç dakika kalan bir müşterinin ödediğini söyledi.

Kitap yazan bir kişiyse, 11 saat geçirerek en çok hesap ödeyen müşteri oldu.