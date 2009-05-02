Yeni kadın bakan Kavaf: Makam önemli değil

Nimet Çubukçu’yla birlikte kabineye giren ikinci kadın olan Selma Aliye Kavaf, “Televizyondan öğrendim. Makam mevki benim için önemli değil” dedi.



Devlet Bakanlığına getirilen AKP Denizli Milletvekili Selma Aliye Kavaf, kabineye girmesini değerlendirdi.



Kavaf, kararın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri olduğunu, bakan olduğunu, televizyondan öğrendiğini söyledi.



Bakan Kavaf, ''Partide verilecek her göreve hazırım. Biz ülkeye hizmet için varız. Ülkeme hizmet için makam mevki benim için önemli değil. Bundan sonra yükümüz ağırlaşsa da en iyisini yapacağız'' diye konuştu.

