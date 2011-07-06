-YENİ KABİNEYLE DEVLET BAKANLIKLARI TARİH OLDU ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Yeni kabinenin kurulmasıyla 11 devlet bakanlığı kaldırıldı. Devlet Bakanlığı ilk olarak 1946'da Başbakan Mehmet Recep Peker başkanlığında kurulan 15. hükümet döneminde oluşturuldu. Bu hükümet döneminde ilk Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mümtaz Ökmen, ilk Devlet Bakanı ise Mustafa Abdülhak Renda oldu. Adnan Menderes başkanlığında 1950'de kurulan 20. hükümet döneminde ise Devlet Bakanlıkları sayısı 7'ye çıktı. Devlet Bakanlıklarının sayısı, bu dönemin ardından kurulan hükümetlerde zaman zaman artırıldı, zaman zaman da azaltıldı. Başbakan Suad Hayri Ürgüplü başkanlığında 1965'te kurulan 29. hükümette Süleyman Demirel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu dönemde devlet bakanlığı sayısı 4'e indirildi. Bülent Ecevit başkanlığında 1974'te kurulan 37. hükümet döneminde Necmettin Erbakan, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı. Yine Ecevit başkanlığında 1978'de kurulan 42. hükümet döneminde devlet bakanlıkları sayısı 15'e yükseltildi. Turgut Özal'ın 1983'te kurduğu 45. hükümette Mesut Yılmaz, 1989'da kurduğu 46. hükümette ise Cemil Çiçek Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. Özal başkanlığındaki 46. Hükümet döneminde ise Devlet Bakanlığı sayısı 19'a çıkarıldı. Türkiye'nin ilk kadın Devlet Bakanı ise 1991 yılında Mesut Yılmaz Başkanlığında kurulan 48. hükümette görev alan İmren Aykut oldu. 5 ay sonra kurulan 49. hükümette ise Tansu Çiller'in de aralarında bulunduğu 18 Devlet Bakanı görev yaptı. Necmettin Erbakan başkanlığında 1996'da kurulan 54. hükümetin 19 Devlet Bakanı arasında Abdullah Gül de yer aldı. Abdullah Gül başkanlığında 2002'de kurulan 58. hükümette Devlet Bakanlığı sayısı 7'ye, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan 59. hükümette ise 3'e indirildi. Erdoğan başkanlığında kurulan 60. hükümette ise sayısı yeniden 3'ü devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı, 8'i devlet bakanlığı olmak üzere 11'e çıkarıldı. Devlet bakanlıkları, yine Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan 61. hükümet döneminde ise kaldırılmış oldu.