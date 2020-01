İlk kez bir hükümet ilk toplantısını Başbakan değil, Cumhurbaşkanlığı başkanlığında yapıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 65. Hükümet'te bakanlık görevini yürütecek isimler bugün Beştepe'de toplanıyor. Böylece Türkiye'nin çoklu partili yaşamında ilk kez bir hükümet, ilk toplantısını Başbakan değil, Cumhurbaşkanlığı başkanlığında yapıyor. Kabine Beştepe'de saat 14.00'te toplandı.

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabineyi 2 ayda bir Saray'da topluyordu. Davutoğlu, buna karşılık 15 günde bir toplanan Bakanlar Kurulu'nu haftada bir toplamaya başlamıştı.

Beştepe'de yarın da Milli Güvenlik Kurulu toplanacak.

Başbakan Binali Yıldırım

AKP hükümetlerinde 12 yıl kesintisiz Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten Binali Yıldırım, 65. hükümette Başbakanlık görevine getirildi.

TBMM’nde 22. Dönem’de AKP’den İstanbul ve 23. Dönem’de AKP’den Erzincan milletvekili, 24. Dönemde de AK Parti İzmir milletvekili olarak yer almıştır. 61. Hükümette ismi değiştirilen Ulaştırma Bakanlığı yerine Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olmuştur.

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde, Refahiye, Erzincan‘da dünyaya geldi. Baba adı Dursun, anne adı Bahar’dır.İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.



1978–1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi‘nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.



1990–1991 yılları arasında İsveç‘te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü‘ne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa’da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.



İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.



1994–2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) ‘da Genel Müdürlük görevinde bulundu. Bu görevi sırasında İstanbul‘da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı.



Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul’a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO’yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.



1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası “Skal Kulübü” tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.



Yıldırım, 58. Hükümet (Gül Hükümeti), 59. ve 60. Hükümetler (I. Ve II. Erdoğan Hükümetleri) dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. Dönem AKP İstanbul ve 23. Dönem AKP Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu.



Bakanlığı sırasında gerçekleşen 22 Temmuz 2004 tarihli Pamukova Tren Kazası‘nda 41 yol de olay sonucunda oluşan kamuoyunun yoğun baskısına rağmen kazada sorumluluk kabul etmedi ve de istifasını vermedi. Yıldırım ayrıca Youtube‘un kapanmasına yönelik yoğun eylemleri ile uluslararası kamuoyunda sansürü teşvik eden bir figür olarak dikkat çekti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz 2011’de açıkladığı “Ustalık Kabinesi” olan 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye’nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu.



2007’den bu yana İsveç’te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Binali Yıldırım’a verilen fahri doktora unvanları şunlardır: 20 Temmuz 2006 Girne Amerikan Üniversitesi, 19 Haziran 2009 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, 7 Mayıs 2010 Cumhuriyet Üniversitesi, 29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi, 28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi. 12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi, 20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi, 23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi, 6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi, 2 Aralık 2012 tarihinde Dünya Denizcilik Üniversitesi, 22 Mart 2013 Tarihinde Okan Üniversitesi’nden Fahri Doktora aldı



Evli ve üç çocuk babası olan Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.



Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan ve kızı Büşra’nın “Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve limited şirketi” adında firmaları vardır.



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli

15 Mayıs 1960 doğumlu olan Nurettin Canikli’nin babasının adı Şevket, annesinin adı Ayşe’dir. İlk ve orta öğrenimini Alucra'da tamamladı. 1974 yılında Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPYO) sınavına girerek Giresun İmam Hatip Lisesi’ni kazandı ve orada okudu. 1978 yılında ilk tercihi olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazandı. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nü bitiren Nurettin Canikli, yüksek lisansını İngiltere Sheffield Üniversitesi’nde para-banka-finansman alanında tamamlamıştır.

Nurettin Canikli, Maliye Bakanlığında Maliye Başmüfettişliği, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve İstanbul Defterdarı Vekilliği, Yeni Şafak gazetesinde ekonomik konularda köşe yazarlığı, Yeminli mali müşavirlik şirketinin ortaklığı, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, TBMM XXII., XXIII. ve XXIV. Dönemde Giresun Milletvekilliği, XXII. Dönem TBMM Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı ve Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyeliği yapmıştır. 1 Kasım 2015 seçimleri sonucu yeniden tek başına iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi’ nde Grup Başkanvekilliği görevini üstlenmiştir.

Nurettin Canikli, evli ve dört çocuk babasıdır.

Nurettin Canikli, 29 Ağustos 2014 tarihinde 62. Türkiye Hükûmeti’nde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak atandı.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Önceki hükümetlerde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yapan AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek, 64. hükümette yürüttüğü Başbakan Yardımcılığı görevini korudu.

22 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerinin ardından, kurulan 60. Hükümet'te Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı olan ve 1 Mayıs 2009'da ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine atanan Şimşek, Geçici Bakanlar Kurulu'nda da görevi değişmeyen isimler arasında yerini aldı.

Mehmet Şimşek, 1967 yılında Batman ili Gercüş ilçesinin Arıca (Kefre) köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Batman Merkez'de, liseyi ise Gercüş'de tamamlayan Şimşek, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesi'nde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Ardından Türkiye, ABD ve İngiltere'de önemli finans kuruluşlarında çalışan Şimşek, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AKP Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçildi.

Seçimlerden sonra kurulan 60. Hükümet'te Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 1 Mayıs 2009 tarihine kadar bu görevi yürüten Şimşek, bu tarihte ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

İyi derecede İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babası.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş

Numan Kurtulmuş, yeni kabinede geçen dönem olduğu gibi yine başbakan yardımcılığı görevini yürütecek.

Ülkenin tanınmış alimlerinden Cumhuriyet Dönemi'nde latin harfleriyle yazılmış ilk ilmihal kitaplarından "Amentü Şerhi"nin yazarı, İstiklal Savaşı gazilerinden merhum Binbaşı Numan Kurtulmuş'un torunu, birçok vakıf ve hayır kurumunun öncülerinden merhum doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş'un oğlu Numan Kurtulmuş, 1959'da Ordu'nun Ünye ilçesinde beş çocuklu ailenin tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Kurtulmuş'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yolları bu okulda kesişti.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde gerçekleştiren Kurtulmuş, babasının kuruculuğunu üstlendiği İlim Yayma Cemiyetinde Necip Fazıl, Sezai Karakoç gibi isimlerle tanışma imkanı buldu.

Ailenin eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ile uzun yıllardır süren dostlukları, Kurtulmuş'un da Erbakan ailesini yakından tanımasını sağladı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1982 yılında mezun olan ve aynı fakültede yüksek lisansını tamamlayan Kurtulmuş, 1990-1993 yıllarında ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'nda misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

1992'de iktisat doktoru, 1994 yılında Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı'nda doçentlik, 2004'te ise profesör unvanını alan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında dersler verdi.

28 Şubat sonrası siyasetle tanıştı

Üniversite yıllarında aynı bölümde tanıştığı Sevgi Hanım ile 1988'de evlenen Kurtulmuş, evliliğini 3 çocuk ile taçlandırdı.

Kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Sevgi Kurtulmuş, 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle dönemin mağdurları arasında yer aldı. Politikaya atılmak gibi bir planı yokken eşinin yaşadıkları ve milli görüş eksenindeki partinin ayrışma sürecine girmesiyle siyasete atılan Kurtulmuş, ailesinin, yıllarca mesafeli durduğu siyasetle tanıştı.

1998 yılında Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yapmasıyla aktif siyasette yer aldı. Fazilet Partisi'nin de kapanmasıyla Recai Kutan'ın genel başkanlığında Saadet Partisi kuruldu ancak parti, 2002 genel seçimlerinde aldığı oyla Meclis dışı kaldı.

Partinin üçüncü büyük kongresinde Numan Kurtulmuş, genel başkanlığa getirildi. 2002'de düşüşe geçen oy oranı Kurtulmuş ile artmaya başladı. Ancak yaşanan olaylı kongre neticesinde 3 yıl boyunca Saadet Partisi'nde başarılı bir genel başkanlık sürdüren Kurtulmuş, yeni bir parti kurmak için Saadet Partisi ile yollarını ayırdı.

1 Ekim 2010 tarihinde Saadet Partisi'nden ayrılarak, 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi'ni (HAS Parti) kuran Kurtulmuş, HAS Partisi'nin AK Parti ile birleşmesiyle 2012'de AK Parti kadrolarında yer aldı.

4 Ekim 2012'de AK Parti'de Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Kurtulmuş, 29 Ağustos 2014'te Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Kurtulmuş'un siyasette aktif olmadan önceki en önemli tutkusundan biri ise halı saha maçları.



Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş

MHP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, 64. hükümette olduğu gibi 65. hükümette de Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, 1 Aralık 1954'te İstanbul'da doğdu. İktisatçı ve iş adamı Türkeş, Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünü bitirdi.

Türkeş, Ticaret Bakanlığında Basın Danışmanlığı, Ortadoğu gazetesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Akşam ve Son Havadis gazeteleriyle, Yeni Harman haftalık dergisinde köşe yazarlığı yaptı.

PETKİM AŞ ve TC Kalkınma Bankasında Yönetim Kurulu Üyeliği, Ataköy Otelcilik AŞ'de Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Tuğrul Türkeş, medikal, sigortacılık ve uydudan görüntüleme konularında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde yönetici ve ortaklık yaparken, Aydınlık Türkiye Partisi Kurucu Üyeliği ve Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

Türkeş, 23. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Aynı dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyeliği yapan Türkeş, 24. Dönemde de aynı göreve yeniden seçildi.

İngilizce bilen Türkeş, 3 çocuk babası.



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest Avukatlık, Kahramanmaraş Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı, Bütçe Komisyon Başkanlığı ve Belediye Başkanvekilliği, Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı, Özel Sektörde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği, TBMM XXIII. Dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği, Türkiye - Bahreyn Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ



62. hükümette Adalet Bakanlığı görevini yürüten Bekir Bozdağ, 65. hükümette de aynı göreve tekrar getirildi.

Bozdağ, 1 Nisan 1965'de Yozgat'ta doğdu. Türk ilahiyatçı, avukat ve siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. dönem ve 24. dönem Yozgat milletvekili olan Bozdağ, AKP grup başkan vekilliği yapmıştır. 6 Temmuz 2011-25 Aralık 2013 tarihlerinde 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuş 25 Aralık 2013 tarihinde yapılan revizyon ile Adalet Bakanı olarak görev aldı. 7 Mart 2015 tarihinde Anayasa’nın 114'üncü maddesi gereğince 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi görevini müsteşar Kenan İpek'e devretmiştir.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitiren Bekir Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve daha sonra serbest avukatlık yaptı. 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Fatma Betül Sayan Kaya

Fatma Betül Sayan Kaya Elektrik-Elektronik Mühendisi. İstanbul, Fatih’te hukukçu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Fatih İlkokulu’nda okuduktan sonra Beyoğlu Anadolu Lisesi’ni (English High School) birincilikle bitirdi. Üniversite sınavlarında derece yaparak Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde burslu olarak okudu, şeref derecesiyle mezun oldu.İş hayatına Satürn Mühendislik’te proje uzmanı olarak başladı. Amerika’nın en iyi üniversitelerinden biri olan New York Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği Fakültesi’nden doktora bursu kazandı, meme kanserinin termal görüntülenmesi üzerine çalışmalar yaptı.

2009 yılında Türkiye’ye döndü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazanarak Tıp Eğitimine başladı.2009 yılındaki 5.Olağan Kongre ile AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Daha sonra Sn.Recep Tayyip Erdoğan'la 2012 yılına kadar Ak Parti Genel Başkan Danışmanı olarak çalıştı.

2012 yılındaki kongreyle tekrar İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve AK Parti İstanbul Tanıtım Medya’dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atandı. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın Sosyal Medya Yapılanmasını kurarak 39 ilçede ekipler oluşturulmasına öncülük etti. 3 kademe Sosyal medya eğitimlerini başlattı. İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Komisyon Başkanlığı yaptı. 2014 Yerel Seçimleri Seçim Koordinasyon Merkezi Tanıtım Medya Sorumlusu ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan İstanbul seçim ofisi Tanıtım Medya Sorumlusu olarak görev yaptı.Evli, 1 çocuk annesi. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca biliyor.



Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik



Ömer Çelik 15 Haziran 1968'de Adana'da doğdu. Babasının adı Yusuf Ziya, annesinin adı Dudu'dur.

Babasının adı Yusuf Ziya, annesinin adı Dudu'dur. Ömer Çelik Siyaset Bilimci, Stratejist ve Dış Politika Uzmanı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi alanında yaptı. Ömer Çelik 22 ve 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde bulundu. 2010 yılında Ak Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi. Ömer Çelik 24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği sonucu Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı. Ömer Çelik 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle Tanıtım ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevini devam ettirmektedir. Ömer Çelik Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Çelik, bekârdır.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Dr. Faruk Özlü, 1962 Düzce doğumlu. İlk, Orta ve Lise Öğrenimini Düzce’de tamamladıktan sonra, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mühendislik Fakültesi’nden, 1986 yılında Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitede Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan ÖZLÜ, Makine Dinamiği ve Mekanik Titreşimler konuları üzerinde çalıştı.

1986-87 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda İngilizce eğitimini müteakip ’89 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi oldu. ‘94 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Makine-Otomotiv Anabilim Dalı’nda ‘Taşıt Titreşimleri Analizi’ konulu tezi ile Doktor unvanını aldı.

1987-1990 arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan ÖZLÜ, 1990 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM)’nda Sözleşmeli Personel olarak göreve başladı. Zırhlı Muharebe Aracı ve Alt-Sistemleri Projelerinde çalışan ÖZLÜ, 1991-92 yılları arasında CASA firması Proje ve Mühendislik Bölümü’nde Mühendislik İş Eğitimi aldı ve aynı zamanda Teknik Monitör olarak görev yaptı.

1993 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda Uzman statüsüne yükselen ÖZLÜ, 1994-99 yılları arasında Zırhlı Muharebe Aracı Projesi’nde Proje Müdürü olarak çalıştı. 1999-2001 yıllarında Kara Araçları, Elektronik Harp Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemleri projelerinden sorumlu Daire Başkanı olarak görev yapan ÖZLÜ, 2000 yılında İdari ve Mali İşler Müsteşar Yardımcılığına vekaleten atandı.

2001 yılında Müsteşar Yardımcısı olarak atanan Dr. Faruk ÖZLÜ, 2002 yılından itibaren Kara ve Deniz Araçları Havacılık ve Uzay, Elektronik Harp, Muhabere ve Bilgi Sistemleri, Roket, Füze ve Mühimmat projelerinden sorumlu Savunma Hizmetleri Müsteşar Yardımcısı ve 2008-2011 yılları arasında Kurumsal Yönetim Hizmetleri’nden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Dr. Faruk ÖZLÜ, yeni yapılanma altında Sistem Projeleri ve Lojistik’ten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak atandı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndaki görevine ilaveten Dr. Faruk ÖZLÜ, 2000-2002 yılları arasında Türk Uçak Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), 2002-2008 yılları arasında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) de yönetim kurulu üyesi ve başkan vekili olarak görev yaptı. 2008 yılından itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı yönetim şirketi HEAŞ’ın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Ak Parti‘den Düzce Milletvekili Aday Adayı oldu.

28 Mart 2014 tarihinde Murad Bayar‘dan boşalan Savunma Sanayii Müsteşarlığına vekalet ediyor.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Dr. Faruk Özlü çok iyi derecede İngilizce biliyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Süleyman Soylu



Çevre Bakanı Mehmet Özheseki



1957 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. O günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi’nde yaptı. Avukatlık yapmadı. Tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti. 1994'e kadar Tekstil Ticareti ile iştigal etti.

1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. Kayseri’de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde bulundu.

27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı’nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %70.2 gibi rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Özhaseki, geliştirdiği Kayseri Modeli Belediyecilik ileTürkiye’ye örnek oldu.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ve 30 Mart 2014 seçimlerinde aday olup %60’larda oy alarak 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Başkan Özhaseki 5. kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.

Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinden 350'nin üzerinde üyesi olan Tarihi Kentler Birliği'nin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını yapan Mehmet Özhaseki, TKB'nin yurtiçinde ve yurtdışında kurumsal kimlik kazanmasında ve yurtçapında birçok tarihi eserin ayağa kaldırılmasında büyük rol oynadı.

Özhaseki, 10 Şubat 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etti veAK Parti’den milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Kayseri Milletvekili olarak seçildi.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi’nin ardından yenilenen parti vitrininde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı.

Halen bu görevi sürdüren Özhaseki, 1 Kasım 2015 tarihinde yinelen genel seçimlerde tekrar seçilerek 26. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.

Evli ve 4 çocuk babası olan Başkan Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu



62. hükümette Dışişleri Bakanlığı yapan Mevlüt Çavuşoğlu, 65. hükümette de aynı göreve getirildi. 5 Şubat 1968 Alanya doğumlu Çavuşoğlu, eski diplomatlardan ve bir dönem Avrupa Birliği Bakanlığı görevinde de bulundu.

Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra asistanlık bursu kazanarak ABD'deki Long Island Üniversitesi'ne geçti. 1991 yılında "ekonomi" dalında master derecesi aldı ve bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Avrupa Birliği Uzmanlığı"nı tamamlayan Çavuşoğlu, aynı sene Bilkent Üniversitesi’nde doktora programına da başladı. Ardından Avrupa Birliği bursu kazanarak London School of Economics'te "Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma" üzerine doktora yaptı. 1995 yılı içerisinde Çevre Bakanlığı’nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) için çalıştı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyelerinden olan Çavuşoğlu 2002, 2007 ve 2011 genel seçimlerinde Antalya milletvekili seçildi. Partide Dış İlişkiler Koordinatör Başkan Vekili olarak görev aldı[1] 2010 yılındaAvrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne (AKPM) başkan seçildi[2]. 23 Ocak 2012'de bu görevi Fransız siyasetçi Jean-Claude Mignon'a devretti. Ömer Çelik'in bakan olmasıyla boşalan Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Ayrıca yine Ömer Çelik'ten sonra yerine 2013 yılında Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu.

25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonunun ardından Egemen Bağış'tan boşalan Avrupa Birliği Bakanlığı görevine getirilmiştir. 29 Ağustos 2014'te, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında oluşturulan 62. T.C. Hükümetinde Dışişleri Bakanı olmuştur. 13 Eylül 2015 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tekrar Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı olan Çavuşoğlu, 65. hükümet ile tekrar Dışişleri Bakanı oldu.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi



Nihat Zeybekci, 1 Ocak 1961'de Denizli Tavas İlçesi Pınarlar beldesinde doğdu. Babasının adı Şükrü, annesinin adı Fatma'dır.

İş Adamı, Sanayici; Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Nihat Zeybekci, özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptı. 1994'te Turkuaz Tekstil'i kurdu. Denizli Platform Sözcülüğünde, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliğinde bulundu. İki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürüttü. 2004-2011 tarihleri arasında Denizli Belediye Başkanlığı ile Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı; 2005-2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği yaptı. 2009-2012 yılları arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Nihat Zeybekci, evli ve 4 çocuk babasıdır.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak



Dr. Berat Albayrak, Türk İş adamı ve Çalık Holding CEO'sudur. 65. Hükümet için yeni kabine açıklandı. Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı görevini korudu.



2015 yılı Milletvekili seçimlerinde İstanbul 1. bölge 6. sıra Ak Parti Millet vekili adayı olup, seçilmiştir.



Yükseköğretimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlayan Albayrak, New York'ta Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA yapmıştır. 1996 yılından itibaren profesyonel meslek hayatına başlayan Albayrak, 1999 yılından beri Çalık Grubu'nun yurtiçi ve yurtdışı şirketlerinde çeşitli görevler üstlenmiştir. 2002 yılında çalıştığı Çalık Holding'in ABD ofisinde Finans Direktörlüğü ile görevlendirildi. Bu esnada New York Pace University, Lubin School of Business'te İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı yaptı.



2006 yılında ABD'den Türkiye'ye dönen Albayrak holdingin Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2007 yılında Çalık Holding'e Genel Müdür olarak atanmıştır. Albayrak, aynı zamanda grupiçi firmalarda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Finans ve Bankacılık bilim dalında doktorasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanı üzerine tez hazırlayarak tamamladı.



12.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak, iki çocuk babasıdır. Abisi olan Serhat Albayrak ise Turkuvaz Medya Grubu’nun CEO'luğu görevini yürütmektedir.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç



AKP Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, 65. hükümette de Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini yapacak.

61 ve 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini yapan Kılıç, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Geçici Bakanlar Kurulu'nda da yer aldı.

İlk kez 25 Aralık 2013'te kabineye giren Kılıç, Türkiye'yi seçime götürecek Geçici BakanlarKurulu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine devam edecek.

Kılıç, 15 Haziran 1976'da Almanya Siegen'de doğdu. Herfordshire Üniversitesini bitiren Kılıç, Siyaset Bilimi ve Avrupa Ekonomisi alanında eğitim gördü.

Sabancı Holding Universal Trading Uk Şirketinde satın alma görevlisi olarak çalışan Kılıç, 2003'ten itibaren AKP Genel Merkezi'nde danışmanlık, Başbakan müşavirliği ve özel kalem müdür yardımcılığı yaptı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Samsun'dan milletvekili seçilen Kılıç, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu üyesi oldu.

Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Kılıç, evli ve 2 çocuk babası.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik



61 ve 62. hükümette Çalışma Bakanı olarak görev yapan Faruk Çelik, 64. hükümette getirildiği Gıda ve Tarım Bakanlığı görevini korudu. 17 Ocak 1956'da Artvin'de doğan Çelik, çocuk yaşlardan itibaren çocuk işçi olarak çalışmaya başladı. Çelik, Bursa Uludağ Üniversitesi'ni bitirdi. Yıldız Üniversitesine bağlı Kocaeli İşletme Enstitüsü'nde iki yıl işletme eğitimi gördü. Lise öğretmenliği, Serbest tüccarlık, yerel bir gazetenin sahipliği ve köşe yazarlığını yaptı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyeliği, 60. Hükümet'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. 1 Mayıs 2009'da yapılan kabine değişikliğinde, Devlet Bakanlığı'na atanmıştır. XXI, XXII.ve XXIII. Dönem Bursa, XXIV. Dönem Şanlıurfa Milletvekili ve 61. hükümetin Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı olarak kabinede yer almıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.



AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfençi yeni kabinde Gümrük ve Ticaret Bakanı oldu.



1966 Malatya-Yeşilyurt doğumlu. Ortaokul ve Lise öğrenimini Yeşilyurt İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu oluktan sonra Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.



1991 yılında Malatya'ya yerleşerek serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Şuanda serbest avukat olarak çalışmakta olan Tüfenkci, 2001 yılında Ak Parti Malatya teşkilatının kuruluşunda yer aldıktan sonra teşkilata çeşitli kademelerde aktif oldu. 2011 - 2015 yılları arasında AK PARTİ Malatya İl Başkanlığı görevini yaptı.



Tüfenkçi, 1 Kasım seçimlerinde, Malatya'dan milletvekili olarak seçildi.



Evli ve 2 çocuk babasıdır.



İçişleri Bakanı Efkan Ala



Efkan Ala 64. hükümette getirildiği İçişleri Bakanlığı görevini 65. hükümette de korudu.

Efkan Ala 1965 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. 1987'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.



Siyasi hayatı

1988'de kaymakamlık stajına başladı. İki yıl Sakarya Valiliği maiyet memurluğu, bir yıl İngiltere'de hizmet içi eğitimden sonra, ikişer yıl Dernekpazarı, Kabataş ilçelerinde kaymakamlık, Tunceli'de vali yardımcılığı yaptı.

İçişleri Bakanlığında Eğitim Şube Müdürlüğü, İller İdaresi Daire Başkanlığı, Turizm Bakanlığı'nda Eğitim Genel Müdürlüğü ve Müşavirlik görevlerinde bulundu. 13 Şubat 2003 tarihinde Batman valiliğine atandı. Batman valiliğinden sonra 14 Eylül 2004 tarihinde Diyarbakır Valiliği'ne atandı.



10 Eylül 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi. Son olarak 17 Aralık 2013'te gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda görevinden istifa eden İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yerine Başbakan tarafından İçişleri Bakanlığı'na atandı.61. ve 62. Türkiye Hükûmetlerinde Milletvekili olmamasına rağmen, dışarıdan atama yolu ile İçişleri bakanı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerde TBMM XXV. dönem Erzurum milletvekili seçildi.



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan



64. hükümette Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, 65. hükümette Kalkınma Bakanlığı görevine getirildi

Elvan, 12 Mart 1962'de Karaman Ermenek'te doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun olan Elvan, İngiltere Leeds Üniversitesinde maden ve yöneylem araştırması alanında, ABD'de Deleware Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisans yaptı.

Etibank'ta yüksek mühendis olarak göreve başlayan Elvan, Devlet Planlama Teşkilatı'nda planlama uzman yardımcısı, planlama uzmanı, kalkınmada öncelikli yöreler daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elvan, ayrıca, OECD Kırsal Kalkınma Grubu başkan yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyesi olarak görev yaptı.

23'üncü ve 24'üncü dönemde AK Parti Karaman milletvekili olarak parlamentoya giren Elvan, 23'üncü dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu üyesi oldu. Elvan, 24'üncü dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına seçildi.

26 Aralık 2013'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak atanan Elvan, 7 Mart 2015'te yasal zorunluluk sebebiyle görevini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Feridun Bilgin'e devretti.

Elvan, 25'inci dönemde Antalya, 26'ncı dönemde ise AK Parti Mersin Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babası.



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı

63 ve 64. hükümette Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Nabi Avcı, 65. hükümette Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine getirildi.

Çeşitli ulusal televizyon, dergi ve gazetelerde program yapımcısı, köşe yazarı ve genel yayın danışmanı olarak çalışan Avcı, 2000'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde profesör unvanı aldı. 2003'te Başbakan Başmüşavirliği görevine getirilen Avcı, TÜBİTAK Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu üyeliği ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığı yaptı.

24. dönemde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı olan Nabi Avcı, çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca biliyor.



Maliye Bakanı Naci Ağbal



Naci Ağbal yeni kabinenin Maliye Bakanı oldu.1968 Bayburt doğumulu olan Ağbal 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Teftiş Kuruluna girmiş, 1993'te Maliye Müfettişi olmuştur. 2003'te Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. Ayrıca Ekim 2008 yılında Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖKÜyeliğine seçilmiştir. 12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığına atanmıştır. 8 Mart 2008 tarihi itibariyle de Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesidir. Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden ve ayrıca YÖK genel kurulu üyeliğinden 2015 milletvekili seçimleri öncesinde aynı yılın Şubat ayında istifa etti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bayburt milletvekili seçilmiştir. 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ekonomiden sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır.

Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

64. hükümette Milli Savunma Bakanı olan İsmet Yılmaz, 65. hükümette Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildi.

Mecliste 24. ve 25. dönemde milletvekilliği yapan Yılmaz, 10 Aralık 1961'de Sivas'ın Gürün ilçesinde doğdu. 1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Makine Bölümünü ve 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Yılmaz, 1990 yılında İsveç Malmö Dünya Denizcilik Üniversitesinde Master derecesini "Gemi İşletmeleri Teknik Yönetimi" alanında yaptı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim dalında, Özel Hukuk alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

Yılmaz, 20 yıl kamuda ve özel şirketlerde denizcilik sektöründe mühendis ve müşavir avukat olarak hizmet verdi.

İsmet Yılmaz, 31 Aralık 2002 ile 8 Mayıs 2007 tarihleri arasında Denizcilik Müsteşarlığında, müsteşar olarak görev yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 114. maddesi gereğince, 22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimleri öncesi bağımsız Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.

31 Ekim 2007'den itibaren de Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Yılmaz, 24. Dönem Sivas Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3. döneminde Vecdi Gönül'ün yerine 6 Temmuz 2011'de Milli Savunma Bakanlığına atandı. 25. dönemde Sivas milletvekili olarak TBMM'ye yeniden girdi.

26 Haziran'da AK Parti tarafından, TBMM başkanlık seçiminde aday gösterildi. 1 Temmuz'da Meclis Başkanı olarak seçildi.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık

64. hükümette Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı görevinde bulunan AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, 65. hükümette Milli Savunma Bakanlığı'na getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde yaptığı kabine değişikliği ile 25 Aralık 2013'te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine atanan Işık, Geçici Bakanlar Kurulu'nda da görevi değişmeyen isimler arasında yerini aldı.

Fikri Işık, 13 Eylül 1965'te Gümüşhane'nin Babacan köyünde doğdu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.

İzmit ve İstanbul'da özel okullarda İngilizce ve Matematik öğretmenliği yapan Işık, gıda sektöründe yönetici olarak çalıştı. 20 Ekim 2001'de AKP Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi oldu.

22 Haziran 2003'ten itibaren 4 yıl AKP Kocaeli İl Başkanlığı görevini sürdüren Işık, 23. ve 24. dönemlerde AKP'den Kocaeli Milletvekili seçildi.

2007-2013 yılları arasında AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında Bölge Koordinatörü ve Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'nin değişik bölgelerinde 47 ilin sorumluluğunu yürüten Bakan Işık, 31 Ocak 2013'te TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.

ODTÜ Mezunlar Birliği Vakfı, Hereke Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği, Kızılay, Yeşilay, Ay Işığı Yetim ve Öksüz Çocuklar Yardımlaşma Derneği ile Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfının üyesi olan Bakan Fikri Işık, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça biliyor.

Işık, evli ve 4 çocuk babası.



Orman ve Su İşleri Müdürlüğü

Bakanı Veysel Eroğlu



18 Ağustos 1948 tarihinde Şuhut, Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Veysel Eroğlu, yeni kabinede Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Bakanı olarak görevlendirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Hollanda Delft'de araştırmalar yaptı. 1984'de doçent, 1991'de profesör oldu.



İTÜ İnşaat Fakültesi; Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapan Eroğlu ayrıca, İSKİ Genel Müdürlüğü, İSTAÇ, Kiptaş, BİMTAŞ, HAMİDİYE ve İSFALT AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, İgdaş'ta Yönetim Kurulu Üyeliği ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptı. BEDAŞ, AYEDAŞ, TEMSAN Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Eroğlu, Su Vakfı kurucusu ve mütevelli heyet üyesi olup, Dünya Su Konseyi yöneticisidir.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ

58, 59, 60 ve 61. hükümetlerde Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Recep Akdağ, 65. hükümette yeniden bu göreve getirildi.

Recep Akdağ, 8 Mayıs 1960'ta Erzurum'da doğdu. Babasının adı Yahya, annesinin adı Zekiye'dir.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzman oldu.

Bir yıl süreyle Londra'da kan hastalıkları üzerine çalıştı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı, Satınalma Komisyonu Başkanlığı ve Tıp Dergisi Editör Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak ders verdi. 1999'da profesör oldu. 100'ün üzerinde makalesi ve tebliği yayımlandı. 1996'da İstanbul Tabip Odasından "Yılın Makalesi" ödülünü aldı.

Bakanlık görevini bitirdikten sonra daha önce de birçok kez Türkiye'deki sağlık reformunu anlatmak için çağrıldığı Amerika'da Harvard Üniversitesinde ders vermektedir. Kendisiyle yapılan söyleşilerde Türkiye'deki sağlık sisteminin Amerika'dan daha iyi olduğunu söylemiştir.

22 ve 23. Dönemde Erzurum Milletvekili seçildi. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Sağlık Bakanlığı yaptı. 61. Hükümette yeniden Sağlık Bakanlığı görevine atandı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Akdağ, evli ve 6 çocuk babasıdır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

Ahmet Arslan, 2 Haziran 1962 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ni tamamladı. Milli Güvenlik Akademisi 56. Dönem mezunudur. Özel sektörde yedi yıl ve Pendik Tersanesinde çeşitli görevlerde bulundu.

Denizcilik Müsteşarlığı Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TT-NET ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu, TÜRKSAT Denetim Kurulu, TOBB Denizcilik Meclisi üyeliğinde bulundu.

Ahmet Arslan "Türk Dünyası Mühendislik Ödülü", "Fahri Profesörlük" unvanı ve "2010 Yılı Negatifi Pozitife Çevirenler Yılın Bürokratı" ödülleri sahibidir.

Evli ve bir çocuk babası olan Ahmet Arslan, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Ahmet Arslan, 65. Hükümetin kurulmasıyla birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak seçildi.