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Yeni kabinenin en çok merak edilen ismi Milli Eğitim Bakanı oldu; yakınları Ziya Selçuk'la ilgili neler anlattı?

"Muhafazakâr değildir, ancak değişik düşünceleri vardır"

14 Temmuz 2018 15:49

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen yeni kabinenin en çok ilgi çeken isimlerinden biri oldu. Selçuk’u yakından tanıyan isimlerle konuşan Cumhuriyet yazarı Işık Kansu, bugünkü köşe yazısında yeni bakanla ilgili notlarını yazdı.

Yeni bakanın AKP’nin ilk iktidar yıllarında Talim Terbiye Kurulu’na getirildiğini hatırlatan Kansu, Selçuk’la ilgili olarak “Piyasacıdır; muhafazakâr değildir, ancak değişik düşünceleri vardır, bir kalıba koyamazsınız” yorumlarını aktardı.

"Eğitimciliği öne çıkan bir kişiliği vardır"

Kansu’nun Cumhuriyet gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan köşe yazısının Selçuk’la ilgili bölümleri şöyle:

“Saray kabinesinin yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u olumlayan, eğitimi değiştireceğini ileri sürenler oldu.
Selçuk’u yakından tanıyanlarla görüştük. İşte birkaç not: 
- Piyasacıdır. Piyasa istemlerine dönük bir eğitim sistemini savunur.
- Maya okullarının sahibi ve kurucusudur. 
- AKP’nin ilk iktidar yıllarında Talim Terbiye Kurulu’na getirilmişti. 
- Talim Terbiye’nin başına getirildiğinde SPAN Amerikan Eğitim Danışmanlık şirketiyle birlikte çalışıyordu. 
- Muhafazakâr değildir, ancak değişik düşünceleri vardır. Bir kalıba koyamazsınız. 
- Gazi Üniversitesi’nden yetişmiş, eğitimciliği öne çıkan bir kişiliği vardır. 
Böyle bir kimlik Milli Eğitim Bakanı olunca: 
İmam hatip okullarına 1.7 milyar lira ayrılması, yani 1 fen lisesine karşılık 17 imam hatip lisesi kurulması uygulamasından mı vazgeçilecek? 
Devlet okullarında kız ve erkek öğrencilerin ayrılmış sınıfları mı birleştirilecek? 
TÜRGEV, Ensar, Hizmet, Hayrat, Furkan vakıflarının devlet okullarında verdikleri “değerler eğitimi” mi kaldırılacak? 
Sıbyan mektebi adı altında dini eğitim veren Kuran kursu kreşleri mi kapatılacak?”

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