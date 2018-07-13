Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk icraatı: ALO 147 Şikâyet Hattı kapatılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede öne çıkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milli eğitim il müdürlerine yeni dönemin yol haritası hakkında bilgiler verdi. Selçuk, ilk icraat olarak "ALO 147" şikâyet hattını kaldıracağını açıkladı.

Bir milyonluk öğretmen camiası ve okul idarecileri tarafından rahatsızlık duyulduğu ifade edilen "ALO 147 Şikayet Hattı"nın kapatılacağını söyleyen Selçuk, "Öğretmenlerimizin kalbine, gönlüne dokunmayan bir sistemin başarılı olamaz" ifadesini kullandı.

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"Sevgiyle dokunamadığın hiçbir yerden sonuç alamazsın"

Yeni dönemde milli eğitim il müdürlerinin öğretmenler odasının havasını teneffüs etmelerini, öğretmenlere dokunmalarının gerektiğinin altını çizdi. "Sevgiyle dokunamadığın hiçbir yerden sonuç alamazsın" sözünü ilke edinmeleri gerektiğini söyleyen Selçuk, varlık sebeplerinin öğrenciler olduğunu ve onlara hizmet edeceklerini söyledi.