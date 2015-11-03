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Politika

Yeni kabinede 'öze dönülecek' mi; işte bakanlık için konuşulan isimler

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in kabinedeki yerini koruyacağı kulislerde konuşulanlar arasında...

03 Kasım 2015 13:56

AKP’nin seçimlerde tek başına iktidar olmasının ardından gözler, Türkiye’yi 4 yıl boyunca yönetecek olan Bakanlar Kurulu’na çevrildi. 1 Kasım seçimine “öze dönüş” sloganıyla giren ve zafer elde eden AKP, kabinede de daha önce bakanlık yapmış deneyimli isimlere yer vereceği öğrenildi.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Ali Babacan, Binali Yıldırım, Recep Akdağ, Cemil Çiçek, Beşir Atalay, Taner Yıldız, Faruk Çelik gibi partinin önde gelen isimlerinin yeniden kabineye girmesi bekleniyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yakın mesai yapan Cevdet Yılmaz, Lütfi Elvan, Mehmet Şimşek, Nabi Avcı ve Efkan Âlâ’nın da Bakanlar Kurulu’nda yer bulacağı ifade ediliyor.

 

Türkeş'in durumu

 

Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş’un da Davutoğlu’nun kuracağı 64. Hükümet’te görev yapacağı belirtiliyor. MHP’den AKP’ye geçen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in de kabinedeki yerini koruyacağı Ankara kulislerinde konuşuluyor.

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