Yeni kabinede hangi ismin, kimin yerine gelmesi bekleniyor?

Tatilinin bitmesinin ardından Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın yeni genel başkan ve başbakanın ismini belirlemesi bekleniyor. Bu koltuklar için Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun adı öne çıkıyor.

Yeni başbakan ve yeni kabine için AKP’de gözler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın tatil dönüşüne çevrildi.

Gelecek hafta perşembe günü yapılacak Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yeni başbakanın ve genel başkanın isminin belirlenmesi beklenirken, kulislerde kabine revizyonu heyecanı yaşanmaya başladı.

Kulislerde yeni genel başkan ve başbakan olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ismi öne çıkarken kabinede de Erdoğan’a yakın isimlerin ağırlıkta olacağı konuşuluyor.

Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın ve Genel başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un Başbakan Yardımcısı olarak kabineye gireceği belirtiliyor.

Parti kontrol altında olacak

Abdullah Karakuş’un Milliyet’teki haberine göre, Cumhurbaşkanı olmasının ardından yeni teamüller oluşturacağını ve tüm yetkilerini kullanacağını belirten Erdoğan, yeni hükümeti de kendisine yakın isimlerden ve ekibinden oluşturmayı planlıyor.

Parti yönetimi, teşkilat ve milletvekillerinden kapalı zarf içinde tek isim alan Erdoğan, partinin nabzını tatilde değerlendirecek. Erdoğan’ın tatil dönüşü haftaya perşembe yapacağı MYK toplantısında da yeni genel başkan ve başbakanın ortaya çıkması bekleniyor.

Köşk’e çıkınca partiyi sahipsiz bırakmayacağını ve sürekli kontrol altında tutacağını milletvekillerine söyleyen Erdoğan, yeni hükümette de ağırlığı yakın ekibine vermeyi hedefliyor. Zaman zaman Bakanlar Kurulu’na başkanlık edecek olan Erdoğan, kabineye girecek yakın ekibiyle de sürekli temas içinde olup hükümeti kontrol altında tutacak.

Yalçın Akdoğan kabineye

Kulislerde yeni genel başkan ve başbakan olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ismi ön planda. Davutoğlu’nun yerine Dışişleri Bakanı olarak ise MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun isimleri konuşuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in adı ise AB Bakanı olarak dillendiriliyor.

Yıllarca Erdoğan’ın danışmanlığını yapan Çelik’in ismi ayrıca Başbakan Yardımcılığı için de geçiyor.

Erdoğan’ın Başdanışmanı olan Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın adı da Başbakan Yardımcılığı için kulislerde öne çıkıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Erdoğan’ın Başdanışmanı Binali Yıldırım’ın da kabineye girmesi bekleniyor. Yıldırım’ın kabineye girmese bile Köşk ile hükümet arasında irtibat kuracak isimler arasında olacağı belirtiliyor.

Parti yönetiminden hükümete

Erdoğan’ın yakın çalışma arkadaşları olan parti yönetimindeki Genel Sekreter Haluk İpek ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop’un ismi de yeni Adalet Bakanı olabilecek kişiler arasında gösteriliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ismi de Başbakan Yardımcılığı için geçiyor.

Grup başkanvekilleri Nurettin Canikli ile Mahir Ünal ise parti yönetiminden kabineye girebilecek isimler arasında gösteriliyor.

Kulislerde üç dönem yasağında son dönemlerini yaşayan bakanların kabineden alınacağı ve yerine yine üç dönem yasağında son dönemleri olan bazı milletvekillerinin gireceği konuşuluyor. Özellikle ekonomi alanındaki bakanlarda bazı değişikliklere gidilebileceği belirtiliyor. Kulislerde gidecek bakanlar arasında ise Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın ismi öne çıkıyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin ise görevini sürdürebileceği ifade ediliyor. Babacan’ın yerine ise Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un getirilebileceği dile getiriliyor.