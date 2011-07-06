-YENİ KABİNEDE ALTI YENİ BAKAN BULUNUYOR ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 61. Hükümetin Bakanlar Kurulu'nu açıkladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yeni kabine listesini sunmasının ardından yeni Başbakanlık binasına geçti. Erdoğan, burada düzenlediği basın toplantısında 61. Hükümete ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Gül'ün yeni kabineyi uygun gördüğüne ilişkin kararnameyi okuyan Erdoğan, 61. hükümetin şu bakanlardan oluştuğunu açıkladı: ''Başbakan Yardımcıları - Bursa Milletvekili Bülent Arınç, Ankara Milletvekili Ali Babacan, Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ. Adalet Bakanı - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı - Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin Avrupa Birliği Bakanı - İstanbul Milletvekili Egemen Bağış Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı - Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik Çevre ve Şehircilik Bakanı - Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar Dışişleri Bakanı - Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu Ekonomi Bakanı - Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Kayseri Milletvekili Taner Yıldız Gençlik ve Spor Bakanı - Samsun Milletvekili Suat Kılıç Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker Gümrük ve Ticaret Bakanı - Rize Milletvekili Hayati Yazıcı İçişleri Bakanı - Ordu Milletvekili İdris Naim Şahin Kalkınma Bakanı - Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Kültür ve Turizm Bakanı - İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay Maliye Bakanı - Batman Milletvekili Mehmet Şimşek Milli Eğitim Bakanı - İStanbul Milletvekili Ömer Dinçer Milli Savunma Bakanı - Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz Orman ve Su İşleri Bakanı - Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu Sağlık Bakanı - Erzurum Milletvekili Recep Akdağ Ulaştırma Bakanı - İzmir Milletvekili Binali Yıldırım.'' Erdoğan, böylece altı yeni bakanın bu kabinede görev yapacağını, üç bakanın da görev yerlerinde değişiklik yapıldığını belirterek, yeni oluşumun ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.