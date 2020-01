Yeni 'Jurassic Park'a senarist bulundu

Universal Stüdyoları yeni projesi ‘Jurassic Park IV’ün senaryosunu ‘ Maymunlar Cehennemi : Başlangıç’ın (Rise of the Planet of the Apes) senaristleri Rick Jaffa ve Amanda Silver’a emanet etti.

Geçtiğimiz yıl ünlü yönetmen Steven Spielberg, 'Jurassic Park IV’ün plan aşamasında olduğunu ve bir senaryo taslağı hazırlaması için Will Smith’in başrolünde oynadığı bilimkurgu filmi ‘Ben Efsaneyim’in senaristi Mark Protosevich’i görevlendirdiklerini belirtmişti. Ancak Protosevich ile anlaşamayan grup, yeni bir taslak için Rick Jaffa ve Amanda Silver ile çalışmalara başladığını belirtti.

Universal ayrıca efsane ilk filmin 3 boyutlu olarak yeniden düzenlenen versiyonu ‘Jurassic Park 3D’ için ABD gösterim tarihini 19 Temmuz 2013 olarak belirtti. Gösterime girdiği 1993 yılında 915 milyon dolar gişe hasılatı elde eden filmin 1 milyar dolar barajını aşıp aşmayacağı merak konusu.