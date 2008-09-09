Yeni 'joker' kim olacak?

Kara Şövalye'den rekor!

Heath Ledger davası sonlandırıldı

Batman (The Dark Knight ), gişe ve izlenme rekorları kırdıktan sonra, yapımcılar hemen yeni film için arayışlara girdiler.Heath Ledger’in trajik ölümüyle büyük bir boşluk oluşurken, yeni Batman filmi için Joker'in çizdiği kötü adam portresini dolduracak, yeni kötüler düşünülmeye başlandı. Yakın zamanda gerçekleşen Michael Caine'in, Warner Bros ziyaretinde konuşulanlar, ipuçlarını da açığa çıkardı.Michael Caine Warner Bros.'a yeni bir Batman filmi yapıp yapmayacaklarını soruyor. Olumlu cevap alınca, Heath Ledger'ı nasıl aşacaklarını soruyor. Yanıt ise; "Johnny Depp, The Riddler; Philip Seymour Hoffman, Penguen rolüne gelirse...