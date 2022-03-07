Yeni Joker kim olacak?

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Çizgi roman dünyasının en ünlü karakterlerinden Batman'in yeni filmiyle beyaz perdeye dönmesi, yeni seride DC'nin en ikonik kötü karakterlerinden Joker'i kimin canlandıracağı konusunda da tartışmalara sebep oldu.

The Batman'in son sahnelerinden birinde Arkham Asylum'da bir hücrede bulunan The Riddler'ın yan hücresindeki hastayla konuştuğunu gördük. Bu hücredeki kişinin yaralı suratı, 'palyaço' referansı ve gülüşü; hastanın Joker olduğu yönünde yorumlara sebep oldu.

Yeni filmde bu karakteri Dunkirk ve Eternals'daki rolleriyle tanınan Barry Keoghan canlandırdı. Ancak serinin devam filmlerinde Joker'i kimin canlandıracağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Christian Bale'in Batman'i oynadığı The Dark Knight üçlemesinin ilk filminde de ikinci filmde Joker'in olacağının sinyali son sahnede gösterilen bir joker oyun kartıyla verilmişti. The Dark Knight'ta Joker'i oynayan Heath Ledger, hayatını kaybettikten sonra 2009'da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscarı'na layık görülmüştü.

DC 'multiverse'ünde Joker'i hala Jared Leto canlandırıyor. Ancak yönetmen, yeni Batman filminin ayrı bir evrende geçtiğini doğruladı. Joaquin Phoenix'in 'Suçun Palyaço Prensi' versiyonu da büyük beğeni toplasa da, bu film de ayrı bir evrende geçiyor. Phoenix'in Jokeri'nin yaşadığı evreden Justice League'in bulunduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.