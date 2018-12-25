“Yeni James Bond'u bir trans oynamalı”

“The Affair” dizisinin başrol oyuncusu Dominic West, James Bond serisinin yeni filminde Bond rolünün bir transa verilmesi gerektiğini söyledi. Sunday Times’a konuşan West serinin 25. filminde Bond rolü için İngiliz ordusunda üst düzey subay olan trans kadın Hannah Graf’ı önerdi.

Önerisini İngiliz ordusundaki translara yönelik farkındalık yaratma isteği ile açıklayan West’i yanıtlayan Hannah Graf gururlandığını ancak kariyerini oyuncu olarak sürdürmek istemediğini söyledi.

Graf, “Bond’u bir transın oynamaması için hiçbir neden yok. Kahraman rollerinde çok fazla erkek ve kadınları yeterince ikincil rollerde gördük” dedi.