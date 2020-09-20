Yeni James Bond'un Tom Hardy olacağı iddia edildi

Ünlü oyuncu Tom Hardy’nin yeni James Bond rolünü oynayacağı iddia edildi.

Bugüne kadar 6 farklı aktör tarafından canlandırılan James Bond’u, gelecekte Tom Hardy’nin canlandıracağı öne sürüldü. Tom Hardy'nin yeni James Bond olacağı kısa bir sürede duyurulmayacağı, pandemi nedeniyle bu duyurunun 2021’e ertelendiği söyleniyor.

James Bond serisi, 58 yıldır devam ediyor. Film bugüne kadar 26 kez sinemaseverlerle buluştu. Bond’u Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve son olarak Daniel Craig canlandırdı.