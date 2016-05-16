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Kültür-Sanat

'Yeni James Bond kim olacak?' bahisleri aşırı ilgiden askıya alındı

Bahisçilerin favorisi 'Night Manager' dizinin başrol oyuncusu Tom Hiddleston

16 Mayıs 2016 23:52

İngiltere'de bahis sitesi Coral yeni James Bond'un kim olacağıyla ilgili bahisleri yatırılan yüklü kuponlar nedeniyle durdurduğunu açıkladı.

James Bond serisinin baş aktörü Daniel Craig'in ardından kimin 007 rolünü alacağı bahis konusu olmuştu.

Bahisçilerin favorisi 'Night Manager' dizinin başrol oyuncusu Tom Hiddleston.

Hiddleston'a yatırılan kuponlarda oranlar 2/1.

İngiliz oyuncu Hiddleston'un geçen hafta başında James Bond film yönetmeni Sam Mendes ile görüştüğü iddia edilmişti.

Coral'ın sözcüsü Nicola McGeady "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Son 24 saat içinde Tom Hiddleston üzerine oynanan büyük bahisleri görünce bahsi geri çekme dışında seçeneğimiz yoktu" dedi.

McGeady "Sene başında Idris Elba ve Damian Lewis üzerine bahisler oynanıyordu ama hiçbiri Hiddleston üzerine bahislere yaklaşamadı" dedi.

Oyuncu Elba'ya 9/1, Lewis'e ise 14/1 oranları veriliyor.

Poldark yıldızı Aidan Turner 3/1 ve Mad Max oyuncusu Tom Hardy ise 4/1'de.

Ladbrokes bahis şirketi de son 72 saatte yeni Bond üzerine pek çok bahsin geldiğini açıkladı.

Ladbrokes Tom Hiddleston'ın başta gittiğini ancak Aidan Turner'ın da giderek popüler olduğunu söylüyor. Turner üzerine bahisler 50/1 oranından 5/2'ye yükselmiş.

Süperman filminin oyuncusu Henry Cavill de 12/1 oranında bahis alıyor.

Tom Hiddleston geçen hafta Graham Norton SHow'da Daniel Graig'in yerine James Bond'u oynaması için kimsenin onunla konuşmadığını söylemişti.

Hiddleston "Bildiğim kadarıyla rol hala boş. Kimse bu konuda benimle konuşmadı" dedi.

Oyuncu "Sanırım Gece Müdürü'nde bir ajanı oynadığım için insanlar bağ kurunca dedikodular başladı" diye ekledi.

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