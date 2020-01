Yeni İstanbul Modern görücüye çıktı

Galataport projesi kapsamında yıkılması planlanan dünyaca ünlü mimar Renza Piano tarafından yeniden tasarlanacağı konuşulan Türkiye'nin ilk ve tek modern sanat müzesi İstanbul Modern'in yeni görünümü Instagram'da görücüye çıktı.

Hürriyet'ten Erkan Aktuğ'un haberine göre, Sanat dünyasının bir süredir merakla beklediği dünyaca ünlü İtalyan mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan yeni İstanbul Modern projesi, önce fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram’da ortaya çıktı.

Önce paylaşıldı sonra silindi

Renzo Piano’nun mimarlık ofisi Renzo Piano Building Workshop/ RPBW Architects’in resmi Instagram hesabından yeni İstanbul Modern projesiyle ilgili iki görsel paylaşıldı. Müzeyi uzaktan genel görsteren ilk görsel, “Bu hafta Türkiye’de sürmekte olan projemizi keşfedin. RPBW, 2016’da İstanbul Modern Sanat Müzesi tarafından, yeni müzeyi tasarlamak üzere görevlendirilmişti. İstanbul Modern’in konumu İstanbul’un tarihi Galataport bölgesindeki, Boğaz’ın batı kıyısında, Sultanahmet bölgesiyle karşılıklı olacak” notuyla paylaşılırken müzeyi yakından gösteren ikinci görselin not bölümünde daha ayrıntılı bilgilere yer verildi: “İstanbul Modern Müzesi üçü yer üstünde ikisi yer seviyesinin altında olmak üzere beş kattan oluşacak. 14 bin metrekarelik bina, İstanbul Modern’in şu andaki ve gelecekteki sanat koleksiyonlarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra, aynı zamanda toplum ve kentin bir araya gelmesine vesile olacak çok sayıda eğitici ve kültürel aktivite için güvenli ve davetkâr bir ortam.”

RPBW Architects hesabından paylaşıldıktan birkaç saat sonra silinen yeni İstanbul Modern projesi, saydam dış yüzeyi, sadeliği ve çevresine uyumuyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de tek

Eczacıbaşı Topluluğu’nun girişimiyle 11 Aralık 2004 tarihinde Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından yenilenen 4 numaralı Gümrük Antreposu’nda dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan İstanbul Modern, bugüne kadar 7 milyonu aşkın ziyaretçi sayısına ulaştı. Modernden çağdaşa Türkiye sanatının geniş bir özetinin yer aldığı kalıcı sergisiyle Türkiye’de tek olan müze, İstanbul’a gelen ve Türkiye sanatı hakkında fikir sahibi olmak isteyen yabancı konukların da ilk uğrak yeri oldu. 8 bin metrekarelik bir alanda kurulan müze, süreli ve sürekli sergi salonları, fotoğraf galerisi, eğitim ve sosyal programları, kütüphane, sinema, restoran ve mağazasıyla dünyadaki benzerleri gibi çok yönlü bir hizmet sunuyor.

Centre Pompidou'nun mimarı

Yeni İstanbul Modern’i tasarlayan mimar Renzo Piano, 1937’de İtalya’nin Pegli kentinde doğdu. 1964’te Milano Politeknik Üniversitesi’nden mezun olan Piano, Paris’teki ünlü çağdaş sanat müzesi Centre Pompidou’nun yanı sıra Whitney Amerikan Sanat Müzesi, The New York Times Binası, Kaliforniya Bilimler Akademisi gibi binalarla tanınıyor. 1998 yılında prestijli Pritzker ödülüne değer görülen Piano, projeleriyle ilgili “Sanki her seferinde hayat yeniden başlıyor” ifadesini kullanıyor.