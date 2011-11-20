Yeni iPhone'un sorunları bitmiyor

T24 - Batarya sorunu nedeniyle kullanıcılarından yoğun şikayet alan iPhone 4S'lerde şimdi de iki yeni sorun daha ortaya çıktı.



Pilin çabuk tükenmesi, kameranın donanım düğmesiyle fotoğraf ve videoları ters çekmesi gibi sorunların ardından iPhone 4S, iki sorunla daha gündemde.



Bu sorunlardan ilkine göre bazı kullanıcılar, iPhone 4S'lerinde Apple kulaklıklarıyla yaptığı görüşmelerde devamlı bir yankılanma sorunundan ve farklı ses sorunlarından şikayetçiler. Kullanıcılar, aynı sorunun hoparlörden konuşurken de meydana geldiğini söylüyorlar. Bazılarına göre iOS 5.0.1 ile sorun düzelmişken, bazı dertli kullanıcılara göre güncelleme, işleri daha da kötüye götürmüş.



Apple'dan ikinci değişim telefonunu alan bir Cnet okuru Diana Phillips, üçüncü iPhone 4S'ini alana dek yankılanma ve kulaklıkla konuşurken birçok sorun yaşadığını söylüyor. Bu sorunlar Philips'in son iPhone 4S'inde düzelmiş, ancak bu kez bir kişiyi aradığında hoparlör düğmesinin kendiliğinden basıldığıını, karşıdaki kişinin kendisini duyamadığını söylüyor.



Philips'in yaşadığı sorunlara çözüm olarak kullanıcılar, hoparlörü açıp kapatmak, kulaklığı çıkartıp takmak gibi çözümler öneriyorlar. Bu sorun belki de bir sonraki iOS güncellemesinde giderilecek, ancak iPhone 4S yepyeni bir sorunla daha karşı karşıya.



Cnet'in haberine göre CDMA tabanlı Verizon ve Sprint kullanıcıları dahil bazı kullanıcılar, SIM kartı hatalarıyla karşılaşıyorlar.



iPhone 4S'i alır almaz SIM kartı hatasıyla karşılaşan bir kullanıcı, telefonunun birkaç dakika sonra normalden fazla ısındığını ve bozuk SIM kartı hatası verdiğini söylüyor.



Bir başka kullanıcı ise SIM kartı takılıyken telefonu etkinleştirememekten yakınıyor. SIM kartını çıkardıktan sonra telefonunu etkinleştiren kullanıcı, SIM'i geri taktığı anda telefonu etkinleştirmesi gerektiği mesajını alıyormuş.



Bazı kullanıcılara göre telefonu yeniden başlatmak sorunu çözüyor, ancak bazı kullanıcılar sorunun tekrar yaşandığını söylüyor.

