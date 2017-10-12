Yeni iPhone'ların Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Apple’ın kısa bir süre önce tanıtımını yaptığı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri, 20 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak. Yeni iPhone modelleri ön satış kayıtları da yarın başlıyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini 20 Ekim'den itibaren Türk Telekom mağazalarında satışa sunacak.

Sputnik'in haberine göre, kullanıcılar, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için 13 Ekim'den itibaren www.turktelekom.com.tr adresinden ön kayıt yapabilecek. Turkcell ve Vodafone'nun da yeni iPhone modelleriyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan iPhone X'in Türrkiye'ye geliş tarihinin net olmamakla birlikte kasım sonunda ön siparişe çıkması, aralık ortasına kadar da satışa sunulması bekleniyor.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus; Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Porto Riko, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve ABD Virgin Adaları’nda 15 Eylül Cuma gününden itibaren ön siparişe açılmış, 22 Eylül Cuma ise satışa sunulmuştu.