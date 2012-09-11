Yeni iPhone piyasaya çıkıyor

Apple CEO’su Tim Cook, bu akşam milyonlarca hayranının dört gözle beklediği yeni iPhone’un tanıtımını yapacak. Modelin ay sonuna kadar 10 milyon adet satması bekleniyor.



iPhone 5’in tasarımının da değişmesi bekleniyor. Yeni modelin daha geniş ekranı ve daha ince bir gövdesi olacağı ifade ediliyor.



iphone 5’te yeni bir harita yazılımı ve yeni nesil veri ağlarıyla daha hızlı bağlantısı olacak.



Analistler, yeni iPhone’un tarihin en büyük tüketici elektroniği sürümleri arasında olacağını ifade ediyor. Ama Apple’ın cihaza olan güveni, Tim Cook’a hata için çok az yer bırakıyor.



Araştırma şirketi Forrester Research’ün (FORR) mobil telefon analistlerinden Sarah Rotman, “iPhone 5 Apple için ya tamam ya da devam ürünü” olacak dedi.



Rotman ek olarak, “Apple’ın sektördeki liderliği su götürmez bir gerçek. Ancak zirvede kalmaları için yeniliklerine devam etmeleri gerekiyor” dedi.



Araştırma şirketi Piper Jaffray Cos’un analisti Gene Muster, “Apple’ın sadece Eylül sonuna kadar 10 milyon yeni model iPhone satmasını bekliyoruz” dedi.



Apple’ın en büyük rakibi Samsung Electronics’in yeni modeli Galaxy S III’ü 10 milyon satması 50 gün sürmüştü.



Araştırma şirketi IDC’nin analistlerinden Ramon Llamas, “Çekici olmayan bir şey yapana kadar ki bu yakın zamanda mümkün gibi görünmüyor, Apple zirve bayrağı tutmaya devam edecek” dedi.



Savaşçı ordu



Apple’ın efsanevi kurucusu Steve Jobs’ın ölümünün üzerinden neredeyse bir sene geçerken, yeni iPhone, Bloomberg’in hesaplamalarına göre geçen büyüklüğü yaklaşık 220 milyar dolar çıkan akıllı telefon pazarında ciddi rakiplerle karşı karşıya geliyor.



Samsung, Google’ın Motorola Mobility birimi, Nokia Ovj ve HTC Corp., her yıl çıkardıkları yeni modelleriyle Apple’a karşı ciddi rekabet içine giriyor.



iPhone 5, Apple’ın modelde 2010’dan bu yana ilk kez donanım değişikliğine gittiği de bir cihaz olacak. Bu yüzden de şirketin fanatikleri, yeni model çıkana kadar cep telefonu almayı bir kenara bıraktı.



Apple, geçen yıl toplamda 108.2 milyar dolar olan satışlarının yüzde 43’ünü iPhone’dan elde etti.



ABD’de telefon operatörleri AT&T ve Verizon Wireless gibi şirketlerin cihazı 620 dolara satması nedeniyle, iPhone’lar şirketin kârının yüzde 70’ini oluşturuyor.



Sadece son çeyrekte iPhone satışları 16.2 milyar dolara ulaştı. Bu rakam Google telefonlarının satışlarının toplamından yüzde 33 daha fazla olmakla birlikte, Microsoft’un 18.1 milyar dolarlık satışına yakın bir rakam.



ABD’nin milli gelirini de artıracak



iPhone’a yönelik bir diğer ilginç tahmin de ABD’li banka JPMorgan Chase’den geldi. Banka, yeni cihazın satışın ABD’nin dördüncü çeyrek GSYİH’sine yarım puan katkı yapacağını açıkladı.



iPhone satışları yatırımcıların da yakından takip ettiği bir olay. Apple şirketinin hisseleri Temmuz’da satışların azalmasından dolayı geriledi ancak yeni modele yönelik söylentilerle birlikte yeniden yükselişe geçti.



Şirketin hisseleri yılın bu zamanına kadar yüzde 64 değerlendi.



Piyasa araştırma şirketi Canalys’in analistlerinden Chris Jones, “Burada büyük bir hareket var ve şirketin insanlara beklediğinize değdi mesajını vermesi lazım” dedi.



Bu akşam saat sekiz sularında San Francisco’da düzenlenecek olan etkinlik, şirketin Jobs’ın ölümünün ardından yapılacak ilk iPhone tanıtımı olacak.