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Yaşam

Yeni İphone gelecek hafta görücüye çıkarıyor ANKARA (A.A)

28 Eylül 2011 15:36

-Yeni İphone gelecek hafta görücüye çıkarıyor ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Apple, yeni telefonu iPhone 5'i gelecek hafta tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket 4 Ekim'de California'daki merkezine basını davet ederek merakla beklenen yeni ürününü kamuoyuna açıklayacak.  iPhone 4'ün piyasaya sürülmesinin üzerinden 15 ay geçti. Bu süre iPhone'un piyasaya çıktığı 2007 yılından bu yana yeni bir modelin pazara sunulması için geçen en uzun süre oldu. Yeni nesil iPhone üzerine çok sayıda spekülasyon ve söylenti çıkmıştı. Bunlar arasında en çok konuşulanlara göre, yine iPhone'un 8 megapiksellik bir kamerası olacak, pili daha uzun süre dayanacak ve daha hızlı bir işlemci içerecek. Diğer söylentiler ise, iPhone 5'in daha büyük bir ekrana sahip olacağı, 4G hızında iletişimi destekleyeceği ve daha fazla hafıza kapasitesi sunacağı şeklindeydi. Daha önceki modellerin açıklanmasından önce yayılan söylentilerin neredeyse yarısı doğru çıkmıştı.  Apple'ın 4 Ekim'deki organizasyonunda basının karşısına yeni CEO Tim Cook'un çıkması bekleniyor.

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