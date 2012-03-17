Yeni iPad kuyruklar eşliğinde satışa sunuldu

T24- Apple’ın geçen hafta lanse ettiği dokunmatik ekranlı tablet bilgisayarı yeni iPad, kuyruklar eşliğinde ABD yanında dokuz ülkede satışa sunuldu.

Hürriyet'in haberine göre, Sidney, Tokyo, Hong Kong, Singapur, Frankfurt, Londra ve New York’ta yeni iPad’e ilk sahip olmak isteyen teknoloji tutkunları geceden sıraya girdi. Apple Store’ların önünde çadırda uyuyanlar oldu. Tablet bilgisayar ABD’nin yanı sıra Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hong Kong, Japonya, Singapur, İsviçre ve İngiltere’de satışa çıktı.

Yeni iPad, gelecek hafta ise 25 ülkede daha piyasaya sunulacak. Bu ülkelerin arasında Türkiye bulunmuyor. Ancak cihazın nisan ayında Türkiye’de olması planlanıyor. Bir önceki modeline göre daha hızlı işlemci ve daha iyi ekran görüntüsüne sahip olan tablet bilgisayarın aynı zamanda daha gelişmiş bir kamerası var.

Yeni iPad’in satışı saat farkıyla ilk olarak Avustralya’da başladı. Sidney’de 200’den fazla kişi Apple mağazasının önünde sıra bekledi. 56 yaşındaki Albert Chu ilk tableti kızı için satın aldı.

Tokyo’da Ginza Caddesi’ndeki Apple mağazasında ise 450 kişi kuyruk oldu. Teknoloji-severler tablete ilk ulaşan olmak için geceden mağazanın kapısında uyumayı seçti. Tableti ilk alanlardan biri olan 33 yaşındaki Norio Nakayama oldu.

Hong Kong’da ise Apple mağazasında çekilişle yeni tablet dağıtıldı. Tableti ilk alan 26 yaşındaki Kelvin Tsui, çekilişte kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.



Singapur’da Apple mağazası olmamasına karşın Singapore Telekom’un 24 mağazasında satıldı. Ülkede satışlar gece yarısından itibaren online yapıldı.



New York’ta 250’den fazla kişi Grand Central Terminal’de ve Fifth Avenue’daki mağazada sırada bekledi. Sıranın başında Almanya’dan özellikle iPad’in satışa çıkacağı günde almak için gelen 37 yaşındaki Georg Bokelmann oldu.