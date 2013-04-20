Yeni İPad 5 daha ince ve daha hafif olacak

Apple'ın yeni çıkacak olan modeli ipad 5 için KGI Securities analisti Yet Ming-Chi Kuo 'dördüncü nesil iPad’den çok daha ince ve hafif olacak' dedi.

Yeni nesil iPad 5 Kuo’nun öngörüsüne göre, iPad 5 olarak çağrılan beşinci nesil iPad, geçtiğimiz Ekim ayında yenilenerek sunulan dördüncü nesil tabletten %15 daha ince olacak. Kuo’ya göre %25 daha hafif olacak olan yeni iPad’in yaklaşık olarak 500 gram ağırlığı bulunacağı belirtildi.

iPad 2'de ince bir tasarımla kullanıcı karşısına çıkan Apple, Retina ekranların pil tüketimi nedeniyle üçüncü nesil iPad’de daha büyük batarya kullanmış, bu nedenle incelik ve ağırlıktan ödün vermek zorunda kalmıştı.

Kuo’nun tahminine göre Apple, beşinci nesil iPad’de bir önceki versiyonda bulunan 3 hücreli 11.000 mAh batarya yerine iki hücreli 8.500 ila 9.000 mAh arası daha küçük bir pil tercih edecek. Daha düşük elektrik depolayacak bu yeni batarya geliştirilen A7X çip ile kullanım süresinin azalmasına neden olmayacak.