T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Yeni İPad 5 daha ince ve daha hafif olacak

İPad 5 yüzde 25 daha hafif olacak

20 Nisan 2013 16:48

Apple'ın yeni çıkacak olan modeli ipad 5 için KGI Securities analisti Yet Ming-Chi Kuo 'dördüncü nesil iPad’den çok daha ince ve hafif olacak' dedi.

Yeni nesil iPad 5 Kuo’nun öngörüsüne göre, iPad 5 olarak çağrılan beşinci nesil iPad, geçtiğimiz Ekim ayında yenilenerek sunulan dördüncü nesil tabletten %15 daha ince olacak. Kuo’ya göre %25 daha hafif olacak olan yeni iPad’in yaklaşık olarak 500 gram ağırlığı bulunacağı belirtildi.

iPad 2'de ince bir tasarımla kullanıcı karşısına çıkan Apple, Retina ekranların pil tüketimi nedeniyle üçüncü nesil iPad’de daha büyük batarya kullanmış, bu nedenle incelik ve ağırlıktan ödün vermek zorunda kalmıştı.

Kuo’nun tahminine göre Apple, beşinci nesil iPad’de bir önceki versiyonda bulunan 3 hücreli 11.000 mAh batarya yerine iki hücreli 8.500 ila 9.000 mAh arası daha küçük bir pil tercih edecek. Daha düşük elektrik depolayacak bu yeni batarya geliştirilen A7X çip ile kullanım süresinin azalmasına neden olmayacak.

ETİKETLER

ipadapple

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24