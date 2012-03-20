Yeni iPad 4 günde 3 milyon sattı

T24- Amerikan bilişim devi Apple, cuma günü 10 ülkede piyasaya çıkardığı “yeni iPad”den üç milyon adet sattığını bildirdi.



Şirketin Pazarlama Başkan Yardımcısı Philip Schiller yayınladığı açıklamada, şimdiye kadarki en büyük lansman rakamına ulaştıklarını ve yeni iPad'in üç milyon satış rakamını bularak büyük bir başarı yakaladığını belirtti.

Tüketicilerin iPad'in retina ekran gibi yeniliklerine bayıldığını belirten Schiller, cihazın daha fazla tüketiciye ulaşacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Aynı anda ilk kez bu kadar çok ülkede son modeli satılan ve öncekilere göre daha hızlı ve daha iyi görüntü kalitesine sahip iPad, bu cuma aralarında Yeni Zelanda, Meksika ve Makao'nun bulunduğu 22 ülkede daha satışa çıkacak.