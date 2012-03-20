T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yeni iPad 4 günde 3 milyon sattı

Amerikan bilişim devi Apple, cuma günü 10 ülkede piyasaya çıkardığı “yeni iPad”den üç milyon adet sattığını açıkladı.

20 Mart 2012 05:55

T24- Amerikan bilişim devi Apple, cuma günü 10 ülkede piyasaya çıkardığı “yeni iPad”den üç milyon adet sattığını bildirdi.


Şirketin Pazarlama Başkan Yardımcısı Philip Schiller yayınladığı açıklamada, şimdiye kadarki en büyük lansman rakamına ulaştıklarını ve yeni iPad'in üç milyon satış rakamını bularak büyük bir başarı yakaladığını belirtti.

Tüketicilerin iPad'in retina ekran gibi yeniliklerine bayıldığını belirten Schiller, cihazın daha fazla tüketiciye ulaşacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Aynı anda ilk kez bu kadar çok ülkede son modeli satılan ve öncekilere göre daha hızlı ve daha iyi görüntü kalitesine sahip iPad, bu cuma aralarında Yeni Zelanda, Meksika ve Makao'nun bulunduğu 22 ülkede daha satışa çıkacak.

ETİKETLER

BilişimApplecumayeni iPadAmerikan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24