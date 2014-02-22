Polisten 'internet yasası' eylemine biber gazı ve tazyikli suyla müdahale

'Yeni internet yasasını' protesto etmek için Taksim'e gelen eylemcilere, polis müdahale etti. Taksim Meydanı ve Sıraselviler Caddesi'nde eylemcilere tazyikli su ve yoğun biber gazı kullanıldı. Sosyal medyada gözaltılar olduğu aktarılırken bölgeye ambülanslar geldi.

Zeki Günal'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, ‘yeni internet yasasını’ protesto için Taksim'e çağrı yapılması üzerine geniş güvenlik önlemleri alan polis, Gezi Parkı'nı kapattı. Eylem öncesine dikkat çeken toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve polisler, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda yoğunlaşan eylemcilere müdahale etti. TOMA'larla art arda biber gazı atıldı ve tazyikli su sıkıldı.

Twitter'da kullanıcıların paylaştığı, polis müdahalesi sırasında çekilen bazı fotoğraflar şöyle: