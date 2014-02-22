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'En yakın arkadaşım polis, her cumartesi Taksim'de buluşuyoruz'

Taksim'deki polis müdahalesi Twitter'a da yansıdı: Taksim gaz altında. Sinemada mahsur kaldık, yine biber gazı yağdırıyorlar

22 Şubat 2014 22:01

Taksim'de polisin 'internet' eylemine yaptığı müdahale Twitter'a da konuşuldu. Bazı kullanıcılar Taksim'den müdahaleye dair eleştirel tweetler atarken, bir kesim de Taksim'de eylem yapanları eleştirdi.  
İşte müdahaleden sonra atılan tweetlerden birkaçı:
@barisgonenen
En yakın arkadasım polis. Her Cumartesi Taksim'de buluşuyoruz.
@bawerito
Taksim'deki polis mudahalesinde gözaltına alınanları İstanbul Barosu'na bildirebilirsiniz. Telefon: 444 52 71
@fdincturk
Taksim gaz altında. Sinemada mahsur kaldık, yine biber gazı yağdırıyorlar.
@annil2
Sadece olaysız bir Taksim gecesi istemiştim, ama unuttuk bugün günlerden cumartesi.
@merveyakut
Offff Taksim'de çok fena polis saldırısı varmış yine:( Rahat rahat eylem yapılamayacak mı hiç!
@SenayLambaoglu
Taksim yine kaynıyor!!! Cumartesi gecesi için hala programın yok mu?
@cihaankurt
Taksim yanıyor, medya tabii ki yine uyuyor.
@zuleyhazls  
Taksim yine savaş alanı! Gaza boğulduk. Eyleminiz batsın sizin!
@rokerr  
Artık refleks oldu! CNN'de inekleri görününce hemen Halk Tv'ye falan geçip haberleri izlemeye başlıyor insan. Gerçekten de Taksim karışmış
@kayaakin  
Israrla Taksim'de eylem yapmanın anlamı nedir? Polisin işini kolaylaştırırlar oysa ki, taksim müdehale için en uygun yer. bunu bilmiyorlar mı!
@ckaracuha  
İnsanlar demokratik tepkilerini meydanlarda gösteremiyorsa bu işin sonuna gelinmiş demektir.
@ATvardediler
Taksim'de dumanla haberleşme çalışmalarının temeli atıldı. İlginçtir ki açılışına hiç Belediye Başkan Adayı katılmadı
@GokhanBicici
Polis Taksim'de ara sokaklardan geçişleri tümüyle kapattı. İstiklal'dekiler ne çıkabiliyor, ne girebiliyor.(19:20)
@ayagakalktaksim
19:35 İst. Taksim, Çevik kuvvetin attığı biber gazı kapsülü, camı kırıp halk otobüsünün içine girdi.
 

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