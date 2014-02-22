'En yakın arkadaşım polis, her cumartesi Taksim'de buluşuyoruz'

Taksim'de polisin 'internet' eylemine yaptığı müdahale Twitter'a da konuşuldu. Bazı kullanıcılar Taksim'den müdahaleye dair eleştirel tweetler atarken, bir kesim de Taksim'de eylem yapanları eleştirdi.
İşte müdahaleden sonra atılan tweetlerden birkaçı:
@barisgonenen
En yakın arkadasım polis. Her Cumartesi Taksim'de buluşuyoruz.
@bawerito
Taksim'deki polis mudahalesinde gözaltına alınanları İstanbul Barosu'na bildirebilirsiniz. Telefon: 444 52 71
@fdincturk
Taksim gaz altında. Sinemada mahsur kaldık, yine biber gazı yağdırıyorlar.
@annil2
Sadece olaysız bir Taksim gecesi istemiştim, ama unuttuk bugün günlerden cumartesi.
@merveyakut
Offff Taksim'de çok fena polis saldırısı varmış yine:( Rahat rahat eylem yapılamayacak mı hiç!
@SenayLambaoglu
Taksim yine kaynıyor!!! Cumartesi gecesi için hala programın yok mu?
@cihaankurt
Taksim yanıyor, medya tabii ki yine uyuyor.
@zuleyhazls
Taksim yine savaş alanı! Gaza boğulduk. Eyleminiz batsın sizin!
@rokerr
Artık refleks oldu! CNN'de inekleri görününce hemen Halk Tv'ye falan geçip haberleri izlemeye başlıyor insan. Gerçekten de Taksim karışmış
@kayaakin
Israrla Taksim'de eylem yapmanın anlamı nedir? Polisin işini kolaylaştırırlar oysa ki, taksim müdehale için en uygun yer. bunu bilmiyorlar mı!
@ckaracuha
İnsanlar demokratik tepkilerini meydanlarda gösteremiyorsa bu işin sonuna gelinmiş demektir.
@ATvardediler
Taksim'de dumanla haberleşme çalışmalarının temeli atıldı. İlginçtir ki açılışına hiç Belediye Başkan Adayı katılmadı
@GokhanBicici
Polis Taksim'de ara sokaklardan geçişleri tümüyle kapattı. İstiklal'dekiler ne çıkabiliyor, ne girebiliyor.(19:20)
@ayagakalktaksim
19:35 İst. Taksim, Çevik kuvvetin attığı biber gazı kapsülü, camı kırıp halk otobüsünün içine girdi.