Yeni incelemeye göre Britanya artık dünyanın en yüksek Koronavirüs ölüm oranına sahip

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Yeni bir analiz, hükûmetinin aldığı Koronavirüs önlemlerinin şubat ayından bu yana tartışmalara sebep olduğu Britanya'nın en yüksek Covid-19 ölüm oranına sahip olduğunu ortaya koydu.

Britanya'da resmi rakamlara göre Koronavirüs sebebiyle 37 bin 837 kişi hayatını kaybetti. Ancak geçen yılların Mart-Mayıs sonu ortalamalarına bakıldığında bu sene Britanya'da toplam 59 bin 537 aşırı ölüm yaşandığı görülüyor. Financial Times gazetesine göre bu sayı, ülkede yaşanan gerçek Covid-19 kaynaklı ölü sayısına işaret ediyor olabilir. Bu sayılar gerçek ölü sayısına işaret ediyorsa, Britanya şu anda ABD'den sonra en çok Koronavirüs kaynaklı can kaybının yaşandığı ikinci ülke konumunda.

Bu verilere göre Britanya'da yaşayan her bir milyon kişiden 891'i Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Business Insider'ın analizine göre son açıklanan veriler nüfusa oranlandığında Britanya'nın ABD, İsveç ve İtalya gibi ülkeleri geride bırakarak dünyadaki en yüksek ölüm oranına sahip olan ülke olduğunu gösteriyor. FT'nin dünkü nüshasında yer verdiği makale Britanya'nın İspanya'dan sonra en yüksek ikinci Koronavirüs ölüm oranına sahip olduğunu gösteriyordu.

Financial Times aynı zamanda Koronavirüs önlemlerini erken alan ülkelerin genellikle daha düşük ölüm oranlarına sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu. Britanya'da Boris Johnson hükûmeti, önlemleri çok geç almakla eleştiriliyordu.