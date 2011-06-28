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Ekonomi

Yeni IMF Başkanı bugün açıklanacak

Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'ın IMF başkanlığı bugün açıklanabilir.

28 Haziran 2011 03:00

T24- Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığı bugün açıklanabilir.
 
IMF başkanlığına aday olan Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'ın, bu görevin artık Avrupalı olmayan birine verilmesi yönündeki güçlü baskıya rağmen, Fon'un yeni yöneticiliğine seçilmesinin bugün açıklanması bekleniyor.

Reuters'in IMF üyesi ülkeler arasında yaptığı resmi olamayan bir ankete göre, Lagarde, rakibi olan Meksika Merkez Bankası başkanı Augustin Carstens karşısında rahatlıkla çoğunluğun desteğini alabilecek.

IMF'nin 24 üyeli icra kurulu bugün toplanarak kararını belirleyecek. Kurul, resmi bir oylama yapmaya gerek bırakmayacak bir konsensüsle yeni başkanı seçmeyi umuyor.

Bu seçim, başkanın milliyete göre değil, yeterlilik kıstaslarına göre belirlenmesinde ısrar eden gelişmekte olan ülkelerin ciddi direnişi nedeniyle IMF tarihinin en zorlu seçimlerinden biri oldu.

Seçimde belirleyici tercih, oyların yüzde 17'sine sahip olan ancak henüz adayını açıkça ifade etmemiş olan ABD'nin. Ancak Obama yönetiminin de, IMF başkanının Avrupalı, Dünya Bankası başkanının Amerikalı olmasını öngören geleneğe ters düşmeyerek Lagarde'ı desteklemesi bekleniyor.

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