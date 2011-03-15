Yeni İffet Fahriye olacak!

T24

Kanal D'nin yeni yayın dönemi bombası şimdiden belli... Müjde Ar'ın "Gençlik benim cam sahnemle büyüdü. Türkiye'nin ahlakını ben bozdum" dediği meşhur filmi "İffet"in dizi versiyonu Kanal D'de ekrana gelecek. Gold Film'in patronu Faruk Turgut'un yapımcılığını üstleneceği dizide başrol için "Yaprak Dökümü"nün Necla'sı Fahriye Evcen'le anlaşma yapıldı.Turgut, geçen yıl da dizinin başrolü için Evcen'e teklif götürmüş, ancak o dönem Özcan Deniz'le aşk yaşayan Evcen, tecavüz sahnesinden çekindiği için role sıcak bakmamıştı. Deniz'den ayrılan Evcen, geçenlerde yapımcı Turgut'la yeniden masaya oturdu. Evcen tecavüz sahnesinin RTÜK Yasası’na uygun olarak yumuşatıldığını öğrenince teklifi kabul etti. Turgut, başrol için Naz Elmas'la da görüşmüştü. 28 yıl önce Yavuz Turgul’un kaleme aldığı filmin dizi versiyonunun senaryosunu Müjdan Kayserli yazacak. İstanbul'da çekilecek dizinin yönetmeni Ömür Atay olacak. Dizinin kostümleri için de özel bir bir tasarım grubu oluşturulacak. Faruk Turgut, oyuncu kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor.28 yıl önce Müjde Ar’ın rol aldığı ve İffet’in intikam öyküsünü anlatan film bu sahneyle hatırlarda...