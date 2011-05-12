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Yeni 'İffet' belli oldu

Yeni yayın döneminde Kanal D’de ekrana gelecek dizi için yapımcı Faruk Turgut yeni bir isimle anlaştı.

12 Mayıs 2011 03:00

T24 - Yeni yayın döneminde Kanal D’de ekrana gelecek dizi için yapımcı Faruk Turgut yeni bir isimle anlaştı. Müjde Ar’ın cam sahnesiyle ünlü filmi ‘İffet’in dizi versiyonundaki yeni başrol oyuncusu belli oldu. Dizide ‘İffet’ rolünü, “Yaprak Dökümü” dizisinin Ferhunde’si Deniz Çakır oynayacak.



Yeni yayın döneminde Kanal D’de ekrana gelecek dizi için yapımcı Faruk Turgut, ‘Yaprak Dökümü’nde Deniz Çakır’ın da rol arkadaşı olan Fahriye Evcen ile anlaşma imzalamıştı. Ancak Evcen dizide yumuşatılarak çekilecek tecavüz sahnesinin yanı sıra vücut hatlarının görünebileceği diğer tüm sahnelere de itiraz edince Turgut, yeni bir oyuncu arayışına girdi ve Evcen’in sevgilisi Özcan Deniz ile “Ya Sonra”da da oynayan Deniz Çakır ile el sıkıştı.

Turgut, “Fahriye’nin kendine ait prensipleri var. Bu prensipleri aşamayınca karşılıklı oturup bu projede çalışmamaya karar verdik. Elbette hassasiyetlerine saygı duyuyorum ama projenin adı da ‘İffet’ ve ‘İffet’in filminden gelen bir imajı var. Dizide iffet kavramını sorgulayacağız. Fahriye Evcen bu imajı kafasında oturtamadı. Bu projede olmamasının kendisi için daha uygun olduğuna karar verdi. Yoksa beraber çalışmak için 2 aydır uğraşıyorum. Olmayınca yapacak bir şey yok” diye konuştu.

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