Yeni içtüzüğün ilk yaptırımı uygulandı, HDP'li Osman Baydemir Meclis'ten çıkarıldı

Nursima KESKİN / ANKARA,(DHA)-MECLİS\'te seçim bölgesine \'Kürdistan\' diyen HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir\'e yeni içtüzüğün ilk yaptırımı uygulanarak Genel Kurul salonundan çıkarılarak Meclis\'teki iki birleşimden çıkarma cezası verildi.

Yeni TBMM İçtüzüğüne göre Meclis\'ten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan Osman Baydemir\'in bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisinin kesilmesi bekleniyor. Meclis Genel Kurulu\'nda 2018 yılı bütçe görüşmelerinde Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bütçesi üzerine konuşmak üzere HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir kürsüye çıktı. Osman Baydemir\'in kürsüdeki \"Ben Kürt halkının bir evladı olarak, Kürdistan\'dan gelen bir temsilci olarak benim şöyle bir rolüm var\" sözleri tartışma yarattı. Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı\'nın , Kürdistan diyerek nereyi kasettiğini sorması üzerine elini kalbine koyan Baydemir \"İşte, orası Kürdistan\" karşılığını verdi. Osman Baydemir\'in bu sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da tepki göstererek yeni içtüzük hükümlerinin uygulanmasını yineledi. Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı tutanakların incelenmesine karar verirken savunma yapmak içir tekrar kürsüye gelen Osman Baydemir şunları söyledi:

\"Bu hitabım bir savunma değil, yüreğimden bizi izleyen milyonların yüreğine hitaptır. Hiçbir zaman gizli bir ajandam olmadı, bundan sonra da olmayacak. Bundan yüzyıllar \'Dünya yuvarlaktır\' dediği için insanlar yargılandı. \'Hayır ne münasebet dünya tepsidir\' dediler. Kürdistan\'a Kürdistan demek suç değildir, suç olmamalıdır. Kürdistan bütünün bir parçasıdır. Bu parçanın ilelebet ayrılmaması için adalete ihtiyacımız var, eşitliğe ihtiyacımız var. Hayatıma kastedebilirsiniz, ama Kürdistan gerçekliğini yok edemezsiniz. Gelin istişare yöntemiyle, diyalog yöntemiyle, gelin birbirimizi anlayarak hakikate hep birlikte sahip çıkarak bu sorunun köklü çözümünü hep birlikte bulabiliriz. Baydemir\'in yüreğindeki ve zihnindekini çıkaramazsınız, hakikati örtemezsiniz. Yaşasın Kürt ve Türk halkının kardeşliği, yaşasın Anadolu Mezopotamya halklarının kardeşliği, yaşasın özgürlük, eşitlik, adalet, onurlu barış ve birlikte yaşam.\"

Yapılan oylamayla Osman Baydemir\'e Meclis\'ten iki birleşim çıkarılma cezası verildi. CHP ve HDP milletvekilleri oylamaya katılmazken HDP\'li milletvekilleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan\'ın da Kürdistan kelimesini kullandığını anımsattı. Bunun üzerine Ayşenur Bahçekapılı \" Sayın Cumhurbaşkanı bu sözü söylemiştir, ama bunu hangi bağlamda söylediğine dikkat edin, bağlamından koparmayın. Google\'a girin sayın Cumhurbaşkanı\'nın bunu hangi bağlamda söylediğin gayet iyi anlarsınız\" dedi. Ayşenur Bahçekapılı\'nın cezayı onaylamasının ardından Osman Baydemir Meclis Genel Kurulu\'ndan dışarı çıkarıldı. Perşembe ve Cuma günü yapılacak birleşimlere katılamayacak olan Baydemir hakkında verilen bu karar üzerine bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis Genel Kurulu\'nu HDP milletvekilleri de terk etti.

Öte yandan yeni TBMM İçtüzüğü\'nde göre Türkiye\'nin, Anayasa\'da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak geçici çıkarma cezası verilecek disiplin suçları kapsamında sayılıyor. Meclis\'ten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin de bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisinini kesileceği belirtiliyor.

(FOTOĞRAFLI)

