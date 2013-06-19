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Yeni Hürrem bu akşam Muhteşem Yüzyıl'da

Tükenmişlik sendromu yaşadığını söyleyerek Almanya’ya dönen Meryem Uzerli’nin ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem rolünü kimin canlandıracağı merak konusuydu. O isim, Vahide Gördüm oldu

19 Haziran 2013 10:24

‘Tükenmişlik sendromu’ yaşayan Meryem Uzerli’nin Almanya’ya dönmesinin ardından “Muhteşem Yüzyıl”da Hürrem rolünü Vahide Gördüm üstlendi. Gördüm, ilk kez bu akşam yayınlanacak sezon finalinde seyirci karşısına çıkacak.

Yapımcı Timur Savcı’yla anlaşan Gördüm, ilk kez dizinin bu akşam saat 20.00’de yayınlanacak sezon finalinde seyirci karşısına çıkacak. Gördüm, yeni rolü için heyecanlı: “Görevi devralmış gibi hissediyorum, heyecanlıyım. Umarım izleyici de keyifle izler.”

Dizinin bu bölümünde; Hatice Sultan’ın planıyla kaçırıldığı anlaşılan Hürrem Sultan’ın nerede olduğu hakkında bir ipucu yakalayan Malkoçoğlu, izi takip edecek. Kaçırıldığı ve ölmediği bilinen Hürrem Sultan, saraya daha da güçlenerek geri dönecek. Ancak büyük bir acıyla karşılaşacak.

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