Yeni hükümette ekonomi Babacan'a mı yoksa Kurtulmuş'a mı emanet edilecek?

AKP'de 26 Ağustos'ta gerçekleşecek olan olğanüstü kongre sonrası göreve gelecek yeni Başbakan'ın ekonomi yönetiminde kimlere görev vereceği merak ediliyor. Ahmet Davutoğlu’nun yeni hükümette başbakan olma ihtimaline karşı ekibinin açıktan, ‘Ali Babacan ekonominin başında kalsın” kulisi yapmaya başladığı, Numan Kurtulmuş için de "Kabineye girmek yerine partide ikinci adamlığı tercih ediyor” iddiaları ortaya atıldı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yeni hükümette yeralacak bakanlar konusunda her gün yeni isimler ortaya atılırken, ekonomik istikrar için gerekli olduğu öne sürülen Ali Babacan’ın kabinede kalması için Ahmet Davutoğlu ekibi, açıktan “Babacan ekonominin başında kalsın” kulisi yapmaya başladı. Partinin görev yeri en çok tartışılan ikinci ismi Numan Kurtulmuş için “Kabine yerine partide ikinci adamlığı tercih ediyor” iddiaları ortaya atıldı.

Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığı ve başbakanlığı üstlenmesi durumunda, üç dönemlik bakanların büyük bölümüyle vedalaşacağı iddialarına karşın, Ali Babacan konusunda ilginç bir kulis çalışması yapılıyor. Ekonomi çevreleri ve dış piyasalar açısından “istikrarlı ve ekonomik alt yapının” temeli olarak ekonomi yönetiminin devam etmesi konusundaki değerlendirmelerin ardından, düne kadar Babacan konusunda eleştiriler değerlendirmeler yapan ve paralel yapı ile ilişkilendirilmeye çalışanlar son günlerde Babacan konusunda farklı bir tutum takınmaya başladı.

Israrcı oldular

Ak Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre, Davutoğlu’nu isteyen ekip, açıktan Babacan’ın görevde kalması için kulis yapıyor. Son olarak TBMM’de aylarca görüşülen Torba Tasarı konusunda farklı düşünen ve kendisine ulaşanları, “Bu konuyla ben ilgilenmiyorum” diyerek geri çeviren Babacan’ın kabinede kalmak için şartları olduğu belirtiliyor. Babacan’ın ekonomi kurumlarının yönetimini kendisinin belirlemesi ve ekibiyle çalışmayı sürdürmesi durumunda bu görevi üstleneceği iddia ediliyor.

Kurtulmuş'un tercihi

Kabinede görev alıp almayacağı tartışılan ikinci isim olan Numan Kurtulmuş’la ilgili de farklı görev versiyonları ortaya atılmaya başladı. Kurtulmuş’un Babacan’ın görevden ayrılması durumunda “ekonomik patronu” olabileceği, aksi durumda sadece Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenebileceği belirtiliyordu. Ancak, son günlerde Kurtulmuş’un kabinede bakan olmak yerine, genel merkezde etkin bir görevi tercih ettiği söyleniyor. Kurtulmuş’un MYK’daki değişiliklikle partinin ikinci adamı konumunda bulunan “Mehmet Ali Şahin’in” yerini tercih ettiği öne sürülüyor. Daha önce Kurtulmuş’un ekibinde bulunan Süleyman Soylu’nun partiye kısa süre önce gelmiş olmasına karşın, Teşkilat Başkanlığı’na getirilmesi de şaşkınlık yaratmıştı.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ahmet Davutoğlu: Başbakan olursa bakanların büyük bölümüyle vedalaşacağı belirtiliyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Piyasaların beklentisi görevinde kalması ancak durumu belirsiz.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Bakanlık yerine genel merkezde etkin bir görev tercih ediyor.

Topluca istifa edecekler

Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlık ve başbakanlık görevini üstlenmesi durumunda, kabinede yaşanacak geniş çaplı revizyonun benzer bir versiyonu da genel merkez de yaşanacak. Gül’den yana görüş açıklayan üç dönemlik genel başkan yardımcılarının büyük bölümünün görevden ayrılacağı belirtiliyor. Kabinenin açıklanmasının ardından yapılacak ilk MYK toplantısında, Davutoğlu’na yakın bazı genel başkan yardımcılarının söz alarak, “İstifalarımızı verelim, siz kendiniz uygun gördüğünüz isimleri görevlendirin, çalışma arkadaşlarınızı belirleyin” diyeceği ifade ediliyor. Partilerde gelenek haline gelen bu uygulamadan sonra istifalar verilecek. Davutoğlu da MKYK üyeleri içerisinde uygun gördüğü isimleri, genel başkan yardımcısı olarak atayacak.

Bir umut yükseldi

BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan’ın yeni kabinede yer alacağı beklentisi borsayı dün 79 bin puanın üstüne sıçrattı. Jeopolitik gerginlikler ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yeni kabinenin nasıl oluşacağına dair belirsizlikler önceki gün borsayı 76 bin puan seviyesine kadar geri çekmişti.Dün Ankara kulislerinde yankılanan Babacan’ın yeni kabinede yer alacağı beklentisi borsanın yükseliş için günlerdir aradığı doping oldu. BİST 100 endeksinde gün boyu ‘Ali Babacan rallisi’ yaşanırken endeks günü yüzde 2.5 artışla 79 bin 275 puandan kapadı. Yükselişte banka hisseleri öncü oldu. Bankacılık endeksi günü yüzde 3.65 artışla 48 bin 589 puandan kapadı. Borsanın yükselişinde Babacan dopinginin yanı sıra Rusya-Ukrayna gerginliğinin azalması da rol oynadı. Dünya borsalarının çoğu Ukrayna ve Ortadoğu’da düşen tansiyonun etkisiyle günü kazançla kapadı.