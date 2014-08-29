Davutoğlu Köşk'e çıktı, yeni kabine açıklanıyor

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Vekili Ahmet Davutoğlu, 62. hükümeti oluşturacak kabineyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunmak üzere Çankaya Köşkü'ne çıktı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yemin edip görevine başladıktan sonra yeni hükümeti kurma görevini kendisine vekalet eden AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na resmen verdi.
Davutoğlu’nun saat 11.40’ta Çankaya Köşkü’ne çıkarak 62. Hükümeti oluşturan yeni bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.
Davutoğlu'nun saat 12:30'da 62. Hükümeti açıklaması bekleniyor.
Çankaya Köşkü’ndeki devir teslim töreninin, ardından resepsiyon ve akşam yemeğine katılan Davutoğlu, bu programların bitiminde Köşk’te kaldı. Davutoğlu, Erdoğan’la yaklaşık yarım saat baş başa görüştü. Gece saat 22.00’da başlayan görüşmede hükümet kurma görevini alan Davutoğlu, Çankaya Köşkü’nden gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak ayrıldı.
Gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda yeni hükümet programı okunacak. Program üzerindeki görüşmelerden sonra güven oylaması yapılacak.
Resmi Gazete'de yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ahmet Davutoğlu'nu, 62. hükümeti kurmakla görevlendirmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında, “Bakanlar Kurulu’nun Yeniden Kurulması İçin Konya Milletvekili ve Ak Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Görevlendirilmesine Dair Tezkere” yer aldı. Tezkerede, Bakanlar Kurulu’nun yeniden kurulması için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 109. maddesi uyarınca, AK Parti Genel Başkanı Davutoğlu'nun görevlendirildiği kaydedildi.
Ayrıca, seçilecek bakanların atamaları yapıldıktan sonra Bakanlar Kurulu listesinin açıklanacağı belirtildi.