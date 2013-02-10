Erdoğan 'yeni hedef 2071' dedi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de yaptığı açıklamada, ''Hükümet olarak 2071 yılını da bir hedef olarak koyduk. Biz bu yolda da hazırlıklarımızı yapıyoruz'' dedi.

Erdoğan, ''Hükümet olarak, 2023 yılına, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne ilişkin çok yüksek hedefler belirledik ve bu hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Biz göremesek de bizden sonraki nesiller için şimdi yine önemli bir tarihi, 2071 yılını da bir hedef olarak koyduk. Biz bu yolda da hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yani torunlarımızın torunu, inşallah 2071'i farklı yaşayacak'' şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan, ''Bir Selçuklu, bir Osmanlı, aynı zamanda modern bir Cumhuriyet şehri olan Kayseri'nin 2023 hedeflerinde olduğu gibi 2071 hedeflerinde de öncü olacağına yürekten inanıyor, Kayseri'ye bu ruhla, bu anlayışla yatırımlar yapıyoruz'' şeklinde konuştu.