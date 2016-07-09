Yeni Hayat yazarı: MHP'nin dışlayacağı muhalifler, yeni bir 'milliyetçi' hareket başlatabilir

Yeni Hayat yazarı Mehmet Çetingüleç, MHP'de yılan hikâyesine dönen olağanüstü kurultayla ilgili olarak, "MHP Genel Merkezinin kontrolünde yapılacak büyük kurultayda muhaliflerin nasıl bir sonuç alacağını kestirmek zor değil. Peki, muhalifler saf dışı bırakılırsa MHP güçlenir mi? Bahçeli’nin partideki gücünü artıracağı kesin. Ancak MHP bölüneceği için tabanda bir parçalanma ve oy kaybının yaşanacağını tahmin etmek güç değil" dedi. "Kaldı ki, partinin dışlayacağı muhalifler yeni bir 'milliyetçi' hareket başlatabilir" ifadesini kullanan Çetingüleç, "Ülkücüleri ve eski DYP ve ANAP’lıları aynı potada eritecek bir merkez sağ hareketi ilk aşamada “Meclis’te beşinci parti” söylentisini gerçeğe dönüştürebilir" diye yazdı.

Mehmet Çetingüleç'in, "MHP’de kritik tarih ve eski taktik!" başlığıyla yayımlanan (9 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

MHP Genel Merkezi, parti içi muhalif hareketi saf dışı bırakmak için geliştirdiği eski planı yeniden devreye soktu. Meral Akşener başta olmak üzere muhaliflerin bir kısmı “tedbirli” olarak disipline sevk edilebilir. Parti tüzüğüne göre, kesin ihraç talebiyle “tedbirli” olarak disipline sevk edilenler genel başkan adayı olamıyor.

Meral Akşener’in alternatif bayramlaşma töreni düzenlemesi üzerine Devlet Bahçeli “Böyle bir bayramlaşmaya tevessül eden, bu oyunda halen figüran olarak görev alanlara tüzüğümüzün gereği yapılacak ve artık MHP’de bir ayıklama mevsimi başlayacaktır.” dedi. Bu açıklama disiplin sürecinin hemen başlatılacağını gösteriyor.

Akşener ve diğer genel başkan adayları için ihraç kararlarını iptal ettirmenin yolu tüzük kurultayından geçiyordu. Nitekim ihracı önleyen değişiklikler yapıldı. Ama mahkeme kararıyla tüzük değişiklikleri geçersiz sayılınca başa dönülmüş oldu.

Birbiriyle çelişkili yargı kararları, olağanüstü kurultay, kararların iptali ve her şeyin sıfırlanması üzerine MHP’de kurultay tarihi yeniden 2018’e atıldı. Bahçeli, kurultayın normal zamanında yapılacağını söyledi.

Kurultayın 2018’e kalması bundan sonra sürecin genel merkez lehine işlemesini sağlayabilir. Eğer 9 Ekim’e kadar olağanüstü kurultay yapılmazsa, muhalif hareket partideki iddiasını büyük oranda yitirmiş olacak. Çünkü 9 Ekim’de ilçe kongreleri başlıyor. İl kongreleri ise 17 Haziran 2017’de. Parti tüzüğüne göre, il kongreleri başladıktan sonra olağanüstü kurultay yapılamıyor. Çünkü il kongreleri, delege değişiminin başlaması anlamına geliyor.

Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulunun il kongrelerini 2016’ya çekme yetkisi var. Buna göre, genel merkez güçlü olduğu bir yerde; 9 Ekim 2016’dan itibaren hızlı bir şekilde ilçe ve il kongrelerini tamamlayabilir. Bunun yapılması durumunda delege değişimi başlamış olacağı için olağanüstü kurultay ihtimali ortadan kalkar. Böylece muhalifler hesaplaşmak için 2018’i beklemek zorunda kalır. Tabi bu arada ihraç edilmezlerse.

MHP Genel Merkezinin kontrolünde yapılacak büyük kurultayda muhaliflerin nasıl bir sonuç alacağını kestirmek zor değil… Peki, muhalifler saf dışı bırakılırsa MHP güçlenir mi? Bahçeli’nin partideki gücünü artıracağı kesin. Ancak MHP bölüneceği için tabanda bir parçalanma ve oy kaybının yaşanacağını tahmin etmek güç değil.

Kaldı ki, partinin dışlayacağı muhalifler yeni bir “milliyetçi” hareket başlatabilir. Ülkücüleri ve eski DYP ve ANAP’lıları aynı potada eritecek bir merkez sağ hareketi ilk aşamada “Meclis’te beşinci parti” söylentisini gerçeğe dönüştürebilir.

Daha sonrasını, yeni hareketin performansı belirleyecek. Ama MHP için ciddi bir alternatif olacağı söylenebilir. Çünkü çok katı disiplinle yönetilen bir partide 600’ü aşkın delege her şeyi göze alarak yönetime baş kaldırıyorsa, bu hareketin bir yere ulaşmadan durması mümkün değil…