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'Yeni Hayat', yayın hayatına başladı

Kayyum atanmasının ardından Zaman gazetesinden ayrılan gazeteci ve yazarlar Yarına Bakış'ı kurmuştu. Yeni Hayat, Zaman ekibinin bünyesinden çıkan ikinci gazete oldu

20 Nisan 2016 15:36

Yeni Hayat gazetesi, Gülen cemaati bünyesindeki en köklü yayın olan Zaman gazetesine kayyum atandıktan sonra ayrılan gazetecilerin de aralarında bulunduğu isimlerle yayın hayatına başladı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Veysel Ayhan, "Sadece son 6-7 aylık süreçte yazılı ve görsel basında yaklaşık 2000’den fazla gazeteci kış ortasında’ işsiz bırakıldı deyip Yeni Hayat'ın kuruluşunu şöyle açıkladı:

"Biz bir avuç gazeteci  -ki ne pazarda limon satmayı becerebiliriz ne de inşaat yapıp rant peşinde koşabiliriz- minik birikimlerimizle ayakta kalmaya, gazeteciliği sürdürmeye karar verdik. Kimimizin gayreti ile kirayı, kimimizin tazminatıyla ofis malzemelerini finanse ettik. Dizüstü bilgisayarını alabilen aramıza katıldı. Yeni Hayat böyle kuruldu."

 

Yarına Bakış'tan sonra Yeni Hayat

 

Kayyum atanmasının ardından Zaman gazetesinden ayrılan gazeteci ve yazarlar Yarına Bakış'ı kurmuştu. Yeni Hayat, Zaman ekibinin bünyesinden çıkan ikinci gazete oldu.

 

İşte yazar kadrosu


Gazetenin yazar kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ahmet Turan Alkan
Gökhan Bacık
Selçuk Gültaşlı
Mehmet Çetingüleç
Nurullah Öztürk
Turhan Bozkurt
Ahmet Kurucan
Süleyman Sargın
Abdullah Aymaz
Melih Arat
Selim Işıklar
Kerim Balcı
Can Bahadır Yüce
Ali Ünal
Hakan Şükür
 

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