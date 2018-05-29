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YENİ HAVALİMANI'NDA İLK KONTROL UÇUŞU YAPILDI

  Haber: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA Yeni Havalimanı'nda seyrüsefer cihazlarının testleri için ilk kontrol uçuşu yapıldı

29 Mayıs 2018 13:49

 

Haber: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA
Yeni Havalimanı\'nda seyrüsefer cihazlarının testleri için ilk kontrol uçuşu yapıldı. 
DHMİ\'nin Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre enindeki pistin üzerinden pas geçti. Piste teker koymayan uçak, seyrüsefer cihazlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrolünü tamamladı. Yapılan kontrollerde sistemin çalıştığı ve pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görüldü.O anlar cep telefonuyla görüntülendi. 

Görüntü Dökümü:
CEP TELEFONU
-Pistten görüntü
-Uçaktan görüntü
-Pisti pas geçmesi
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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