Yeni havalimanında 3 bin kişilik deneme

İbrahim YILDIZ - İstanbul DHA - İSTANBUL Yeni Havalimanı\'nda açılışına günler kala 3 bin kişinin katıldığı test yapıldı. Testte 3 Türk Hava Yolları uçağı da kullanıldı.

İstanbul Yeni Havalimanı\'nda 29 Ekim\'deki açılış öncesi \"Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması\" (ORAT) denemelerinin sonuncusu yapıldı. Dün gerçekleştirilen ve 3 bin kişinin katıldığı son deneme için Türk Havayollarına ait bir geniş gövde (A330) ve 2 adet 738 olmak üzere toplam 3 uçak, İstanbul Yeni Havalimanı\'na iniş yaptı. İlk denemede 1000 kişi, ikinci denemede ise 3 bin kişi, İstanbul\'a inen ya da İstanbul dışına gidecek yolcu rolü yaptı ve havalimanının operasyon akışı denendi. Kopenhag ve Incheon Havalimanlarından uzmanla birlikte iki yılı aşkın süredir devam eden ORAT çalışmaları kapsamında Eylül ayındaki ilk denemede 1000 sahte yolcu, 2 bin bagaj, 2 adet gerçek uçak , 50 Yer Hizmet Ekipmanı kullanılmıştı.

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