YENİ HAVALİMANI TOPLU ULAŞIM İHALESİNİ OTOBÜS A.Ş. KAZANDI (2)

Haber-Kamera:Özgür Deniz KAYA-Gökhan ÇELİK /İSTANBUL DHA

İstanbul Yeni Havalimanı için yeniden yapılan toplu ulaşım ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin şirketi Otobüs A.Ş kazandı.Şirketin ihaleye 750 milyon liranın üzerinde teklif verdiği öğrenildi. İstanbul Otobüs A.Ş\'nin Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Hayırlı olsun. Miktar 755, küsüratı var\" dedi. Otobüslerin nasıl temin edileceğine ilişkin bir soru üzerine, Şahin, \"Bakacağız. Ya alırız, ya kiralarız ya işlettiririz\" dedi.

KESİN RAKAMI İBB AÇIKLAYACAK

İhaleye 9 firma davet edildi. 6 firma teklif sunmadı. İhaleyi alan Otobüs A.Ş., ilk turda teklif zarfında 755 milyon 820 bin TL teklif sundu. Pazarlık aşamasına geçilen ihale rakamının kaç lira olduğu daha sonra İBB tarafından açıklanacak. İptal edilen ihaleyi 475 milyon 488 bin TL’lik teklif ile Altur, Havaş ve Free Turizm A.Ş. konsorsiyumu kazanmıştı.

Görüntü Dökümü:

-Şahin ile röportaj

-İhaleye katılan firma yönetcileriyle röp

-Detaylar