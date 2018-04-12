T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Hasankeyf'in maliyeti 900 milyonu bulacak

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA) - BATMAN'da, tamamlanma aşamasına gelen Ilısu Baraj Gölü'nün altında kalacak antik Hasankeyf ilçesi sakinleri ile tarihi eserlerin taşınmasına ilişkin bilgi veren DSİ 16'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Demir, yeni Hasankeyf'i

12 Nisan 2018 20:35

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA) - BATMAN\'da, tamamlanma aşamasına gelen Ilısu Baraj Gölü\'nün altında kalacak antik Hasankeyf ilçesi sakinleri ile tarihi eserlerin taşınmasına ilişkin bilgi veren DSİ 16\'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Demir, yeni Hasankeyf\'in maliyetinin 900 milyonu bulacağını söyledi. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 16\'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Demir, Koordinasyon Kurulu Toplantısı\'nda, Hasankeyf’te yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. TOKİ tarafından haziran ayında teslim edilecek 710 konut ve kamu binaları ile altyapı çalışmaları ve taşınacak 8 tarihi eserle birlikte yeni Hasankeyf\'in maliyetinin, 900 milyonu bulacağını söyledi. Geçen yıl Zeynel Bey Türbesi kümbetinin taşındığını hatırlatan Demir, diğer eserlerin de benzeri uygulamayla taşınacağını belirtti. Ilısu Baraj Gölü\'nün altında kalacak tarihi Hasankeyf\'teki tehlikeli 83 kayanın yıktırıldığını da kaydeden Demir, \"Küçük Saray, güçlendirildi. Artuklu dönemindeki eserler, koruma altına alındı. Haziran ayında Artuklu Hamamı\'nın bir bölümü ile İmam Abdullah Zaviyesi taşınacak. Tarihi hamamın sıcak ve soğuk yerleri yerinde korunacak\" dedi.
Yıkılma ihtimali göz önünde bulundurulan El Rızk ve Süleyman Koç camilerinin minarelerinin bölünerek, yeni Hasankeyf\'teki Kültürel Park\'a taşınacağını belirten Demir, \"Zeynel Bey Türbesi gibi taşımak istiyorduk; ama minarelerin bu yöntemle taşınması bir hayli zor. Taşıma çalışmalarına haziran ayında başlamayı planlıyoruz\" diye konuştu.
Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ise El Rızk ve Süleyman Koç camilerinin minarelerinin bölünüp, taşınmasının eserlere zarar vereceğini dile getirerek, minarelerin Zeynel Bey Türbesi kümbeti gibi tek parça halinde taşınması gerektiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Arif ARSLANBATMAN DHABATMANIlısu Baraj GölüHasankeyfDSİBölge Müdür Yardımcısı Muharrem DemirSuGenel Müdürlüğü DSİ 16 Bölge Müdür Yardımcısı Demir Koordinasyon Kurulu Toplantısı HasankeyfteTOKİGeçenZeynel Bey

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24