Yeni Hasankeyf'in ilk etabı tamamlandı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak Batman'ın ilçesi Hasankeyf'i Raman Dağı eteklerinde yeniden kuracak.

AA'nın haberine göre idare, 305 hektarlık alana 4 etap şeklinde inşa edilecek yeni Hasankeyf'in ilk etabını tamamladı. Artuklu mimarisinde tasarlanan 7 farklı tipteki 58 konut, Hasankeyflilerin beğenisine sunuldu.

Talep doğrultusunda Hasankeyflilerin istediği tarzda konutlar inşa edilecek. TOKİ, Hasankeyf Kaymakamlık konutu ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işinin ihalesini de 28 Ağustos'ta gerçekleştirecek.

Geleneksel dokuyu yansıtan kent merkezi

Yeni yerleşim yeri için ayrılan 305 hektarlık alanın tamamı, imar planı kapsamında değerlendirildi. İmar planı hazırlanırken bölgenin tarihi dokusu, yaşam biçimi ve iklim koşulları göz önünde bulunduruldu.

Hasankeyf'in yeni imar planı, geleneksel dokuyu yansıtan bir kent merkezi sunacak. Hasankeyf'in yerleşiminde 4 mahalle öngörüldü. Her birinin merkezinde, eğitim ve sağlık donatıları ile park ve cami bulunacak. Park ve dinlenme alanları, rekreasyon alanları, yürüyüş yolları tasarlandı.

Yeni Hasankeyf'in birinci etabında, yöresel mimaride tasarlanmış 7 farklı tipte 58 örnek konut ile hükümet konağı, belediye hizmet binası, PTT, ilçe emniyet amirliği, 24 derslikli ilköğretim okulu, ticaret merkezi, cami ve arıtma tesisi inşa edildi.

Artuklu mimarisi Kullanıldı

Hasankeyf'in tasarımında bölgenin mimari kültüründe ve mirasında öne çıkan Artuklu dönemi mimarisinden esinlenildi.

Tarihi mirasın egemen öğeleri cephe tasarımında yer aldı. Artuklu mimarisindeki pencere, büyük kemerli kapı, açık koridor ve yerel taş kaplama konut mimarisinin en belirgin özelliğini oluşturdu.

Ayrıca bölgedeki ekonomik ve sosyal yapı, eğitim seviyesi, yaşam biçimi ve iklim koşulları fonksiyonel alanların belirlenmesinde önemli rol oynadı.

Hasankeyf'e müze projesi

TOKİ, Hasankeyf'in zengin tarihi birikimini dikkate alarak yeni yerleşim alanında "kültürel park alanı ve müze projesi" de geliştirdi.

Arkeolojik kazılar sonucunda çıkarılacak tarihi eserler, bu müzede sergilenecek. Kültür mirası parkı, müze ve turizm meslek yüksekokulu inşaatı devam eden projede, Hasankeyflilerin defin işlemlerini yapabilmeleri için yöresel mimari unsurlar taşıyan mezarlık projesi de üstyapı işi kapsamına alınarak hızlı şekilde tamamlanacak.

Hasankeyf'in sembolü olan tarihi köprüsü ve El-Rızk Camisi'nin yaşatılması amacıyla orijinallerinden esinlenilerek yeni yerleşim yerinde benzer bir cami ve köprü yapılacak.

Sosyal donatılar da inşa edilecek

Yeni Hasankeyf'te yöresel mimaride tasarlanan konutların yanı sıra sosyal donatılar da inşa edilecek. Okuldan hastaneye bir ilçede olması gereken her türlü sosyal donatı yeni Hasankeyf'te yer alacak. 10 yataklı hastane, kütüphane, öğretmen evi, müze, halk eğitim merkezi, stadyum, jandarma komutanlığı, müftülük, tarım, milli eğitim ve özel idare müdürlükleri hizmet binaları, 3 yıldızlı otel, kaymakamlık konutu, küçük sanayi sitesi, ticaret merkezi, 2 cami, polis evi, 3 ilköğretim okulu, lise, kapalı spor salonu ve kreş inşa edilecek.

Yöresel taş, cephe kaplama malzemesi olarak bütün kamu binalarının tasarımında kullanılacak.