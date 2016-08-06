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Kültür-Sanat

Yeni Harry Potter satış rekorları kırdı!

Londra’da sahnelenen ‘Harry Potter and the Cursed Child’ın kitaba dönüşen metni, dünya genelinde ilk 3 günde 2 milyondan fazla sattı

06 Ağustos 2016 00:25

İngiltere’nin başkenti Londra’da sahnelenen ‘Harry Potter and the Cursed Child’ın metninin 31 Temmuz’da yayımlanmasının ardından kitap İngiltere’de satış rekorunu kırdı.

Kitap İngiltere’de ilk üç günde 680 binden fazla sattı.

Kitabın dünyada ilk üç günde ise 2 milyondan fazla kopya sattığı açıklandı. Rekor, İngiltere’de kırılmış olsa da dünya satışları genelinde bir rekordan söz etmek mümkün değil. Çünkü 2007 tarihli Potter kitabı ‘Harry Potter ve Ölüm Yadigarları’nın ilk 24 saatte 8.3 milyon kopya satmıştı.

Jack Thorne’un serinin yazarı J. K. Rowling’le birlikte kaleme aldığı tiyatro oyunu, son Harry Potter romanından 19 yıl sonra geçen olaylara odaklanıyor.

Vizyon için gün sayıyor

 

Milliyet Sanat'ın haberine göre, ‘Harry Potter’ın çok izlenen sinema serisinin yan hikâyesini konu alan ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’, vizyon için gün sayıyor. Filmin yapımcısı Warner Bros. serinin devam edeceğini duyurdu.

Yeni serinin ikinci filmi 2018’in kasım ayında gösterime girecek.

Eddie Redmayne, Katherine Waterston ve Ezra Miller’ın rol aldığı ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’ ve devam filmin son dört Harry Potter filminde imzası bulunan David Yates’in yönetmen koltuğunda oturacak.

 

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