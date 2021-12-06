Yeni Halo, Xbox'un 20. yıl dönümünde oyunseverlerle buluşuyor

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Microsoft'un oyun konsolu Xbox 20 yaşına girerken platformun en tanınan özel serisi Halo'nun yeni oyunu bu hafta çıkıyor.

Halo Infinite'in tam sürümü bu çarşamba oyunseverlerle buluşacak. Microsoft ve 343 Industries, oyunun sadece çoklu oyuncu modunu içeren betasını geçen haftalarda ücretsiz olarak yayınlamıştı.

Betanın 15 Kasım'da herkese ücretsiz olarak açılmasının ilk saatlerinde Steam üzerinden 100 bin oyuncu Halo Infinite oynadı.

İnsanların birçok gezegeni kolonize ettiği bir gelecekte geçen Halo serisinin ilk oyunu ilk Xbox konsolu raflarda yerini aldığı yıl, yani 2001'de oyunseverlerle tanışmıştı.